Italia-Francia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Nations League

Ultimi due impegni in Nations League per l’Italia, che torna in campo a San Siro per contendere alla Francia la quinta giornata del girone 1. Gli Azzurri si presentano all’appuntamento con 7 punti che valgono il secondo posto alle spalle dei cugini d’Oltralpe, distanti 3 lunghezze. Le selezioni di Mancini e Zidane (che nel mentre hanno perso Zaniolo, Thuram e Kalulu) si ritrovano dopo il pareggio di Saint-Denis, dove al vantaggio di Olise ha risposto Bastoni per il definitivo 1-1. Il Meazza è stato inoltre teatro dell’ultimo precedente italiano tra le due formazioni disputato il 17 novembre 2024, quando i francesi si sono imposti con il finale di 3-1 nella fase a gironi di Nations League, trascinati dalla doppietta di Rabiot. L’agenda della Nazionale prevede poi il secondo atto della sfida contro il Belgio, che all’Olimpico si è imposto con il finale di 2-0 e che l’Italia ritroverà il 15 novembre a Bruxelles.