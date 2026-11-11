Italia-Francia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Nations League
Gli Azzurri di Mancini tornano in campo a San Siro per contendere ai Bleus di Zidane la penultima giornata del girone 1
Ultimi due impegni in Nations League per l’Italia, che torna in campo a San Siro per contendere alla Francia la quinta giornata del girone 1. Gli Azzurri si presentano all’appuntamento con 7 punti che valgono il secondo posto alle spalle dei cugini d’Oltralpe, distanti 3 lunghezze. Le selezioni di Mancini e Zidane (che nel mentre hanno perso Zaniolo, Thuram e Kalulu) si ritrovano dopo il pareggio di Saint-Denis, dove al vantaggio di Olise ha risposto Bastoni per il definitivo 1-1. Il Meazza è stato inoltre teatro dell’ultimo precedente italiano tra le due formazioni disputato il 17 novembre 2024, quando i francesi si sono imposti con il finale di 3-1 nella fase a gironi di Nations League, trascinati dalla doppietta di Rabiot. L’agenda della Nazionale prevede poi il secondo atto della sfida contro il Belgio, che all’Olimpico si è imposto con il finale di 2-0 e che l’Italia ritroverà il 15 novembre a Bruxelles.
Italia-Francia: quando e dove vederla
La sfida tra Italia e Francia è in programma alle ore 20.45 di giovedì 12 novembre a San Siro. Sarà possibile assistere all’evento sul canale Rai 1 nonché in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play.
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Italia-Francia: le probabili formazioni
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué. Ct: Zidane.
Arbitro: Istvan Kovacs (Romania); Assistenti: Mihai Marica (Romania)-Ferencz Tunyogi (Romania); Quarto uomo: Szabolcs Kovacs.; Var: Dennis Higler (Olanda); Ass. Var: Catalin Popa (Romania).
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