Italia travolgente all’esordio: Pipitò gol, 6-0 al Lussemburgo! Pasqual: “Risultato importante”

L'Italia U17 vince 6-0: Pipitò gol

Gli Azzurrini passano in vantaggio al 10’ della prima frazione: Elena, fantasista della Lazio, si procura un calcio di rigore che Borsa, punta del Milan, trasforma con freddezza. Nella ripresa la squadra guidata da Pasqual aumenta il proprio vantaggio al 50’ con Scaglione, centrocampista del Parma. Poco dopo arrivano altre due reti: al 61’ è Elena a trovare la via del gol, mentre al 63’ Borsa firma la propria doppietta personale, portando il risultato sul 4-0. Negli ultimi minuti di gara il punteggio assume proporzioni ancora più ampie grazie a Sorrentino, centrocampista rossonero entrato in campo all’82’, a segno all’89’, e a Pipitò, attaccante della Juventus, che realizza la sesta rete al 91'. Quest'ultimo rappresenta uno dei gioiellini del settore giovanile bianconero: a soli 16 anni (classe 2010) ha firmato il primo contratto da professionista con il club lo scorso agosto, con scadenza fino al 2029.

Pasqual: "Risultato importante"

“Abbiamo ottenuto un risultato importante – ha sottolineato il ct Pasqual dopo la partita – perché non subire gol permette di non dover fare troppi calcoli. La squadra è stata un po' bloccata emotivamente all'inizio, ma è comprensibile, trattandosi della prima partita di qualificazione all'Europeo. Inoltre, abbiamo trovato davanti a noi un avversario che, anche dopo essere andato sotto di un gol, non ha modificato il proprio assetto (4-5-1), mantenendo un blocco difensivo basso e lasciandoci il possesso palla, ma concedendoci pochissimi spazi. All'intervallo abbiamo sistemato un po' di cose e, dopo aver trovato il 2-0, ci siamo rasserenati, trovando sempre più spazi e riuscendo a sviluppare giocate importanti, che hanno determinato il risultato finale”.

Sfida all'Armenia

Grazie a questo successo, l’Italia sale a quota 3 punti e condivide la vetta della classifica con la Francia. Il prossimo appuntamento per gli Azzurrini è fissato per sabato 14 novembre alle ore 12, quando all’FFA Academy Stadium affronteranno l’Armenia, formazione padrone di casa e reduce dalla sconfitta per 4-0 contro i transalpini nella gara disputata questa mattina a Erevan. “In questi giorni valuteremo le condizioni dei ragazzi – conclude Pasqual – per arrivare nel miglior modo possibile alla prossima partita, che potrebbe essere già decisiva ai fini della qualificazione al secondo turno”.