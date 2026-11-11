Mancini: "Volevate i giovani, spero di azzeccarli. Vicario, le gerarchie in porta e la Francia senza Mbappé"
L'Italia affronta la Francia a San Siro nella quinta giornata della fase a gironi di Nations League. In caso di vittoria gli azzurri balzerebbero al primo posto del girone. Occhio però al Belgio, che ha un solo punto in meno e giocherà in Turchia prima di ospitare proprio la nazionale di Mancini domenica nell'ultima giornata. Roberto Mancini ha presentato così in conferenza stampa la sfida con la Francia: "Cerchiamo conferme e miglioramenti rispetto alle ultime gare. La cosa buona e all'inizio anche un po' insperata è che abbiamo 7 punti e due partite per poterci qualificare. L'effetto San Siro non mi condizionerà, farò le scelte che riterrò le più adatte". Su Barella e Cisse: "Per entrambi l'ultima partita è stata ottima, questo è positivo per noi". Il ct non dà peso al voto federale del 14 dicembre: "Dobbiamo pensare alla partita, ne abbiamo una domani e una domenica. Queste sono le cose importanti ora". Poi un giudizio sulla gara d'andata contro la nazionale di Zidane: "È stata una buona partita, anche nei momenti in cui dovevamo difendere, perché comunque la Francia ci ha messo un po' lì come ha fatto con il Belgio: è una grandissima squadra. Però ci sono state anche cose migliorabili da parte nostra, speriamo di migliorarle domani per vincere la partita".
I fischi a Donnarumma, Bastoni e Dimarco forza 4
Mancini si augura che il pubblico del Meazza smetta di fischiare Donnarumma: "Lo spero, Gigio è un grande portiere e un ragazzo straordinario. Al di là di quello che è successo anni fa, non credo meriti fischi: allo stadio si va per tifare, noi vogliamo metterci nelle condizioni di farci tifare". A proposito di San Siro, l'Italia ci ha sempre perso nelle ultime 3, anche se il ct ricorda che lui ha vinto l'ultima "e non era neanche semplice, con l'Inghilterra". Quanto alla collocazione ideale per Bastoni e Dimarco, "sono giocatori che hanno giocato anche in una linea a quattro, bastano pochi allenamenti e si possono ritrovare a loro agio", ha rivelato il ct, che non gradisce particolarmente la sosta lunga di quattro partite: "Potendo scegliere preferisco la classica, con due partite alla volta". Al contrario, la nuova linea arbitrale che lascia giocare di più ha "migliorato il gioco delle partite. Se poi si segnano un sacco di gol, forse è perché si difende male. Però, per chi guarda da fuori è più bello e divertente vedere una partita che finisce 4-3".
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