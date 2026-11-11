Mancini: "Volevate i giovani, spero di azzeccarli. Vicario, le gerarchie in porta e la Francia senza Mbappé"

L'Italia affronta la Francia a San Siro nella quinta giornata della fase a gironi di Nations League. In caso di vittoria gli azzurri balzerebbero al primo posto del girone. Occhio però al Belgio, che ha un solo punto in meno e giocherà in Turchia prima di ospitare proprio la nazionale di Mancini domenica nell'ultima giornata. Roberto Mancini ha presentato così in conferenza stampa la sfida con la Francia: "Cerchiamo conferme e miglioramenti rispetto alle ultime gare. La cosa buona e all'inizio anche un po' insperata è che abbiamo 7 punti e due partite per poterci qualificare. L'effetto San Siro non mi condizionerà, farò le scelte che riterrò le più adatte". Su Barella e Cisse: "Per entrambi l'ultima partita è stata ottima, questo è positivo per noi". Il ct non dà peso al voto federale del 14 dicembre: "Dobbiamo pensare alla partita, ne abbiamo una domani e una domenica. Queste sono le cose importanti ora". Poi un giudizio sulla gara d'andata contro la nazionale di Zidane: "È stata una buona partita, anche nei momenti in cui dovevamo difendere, perché comunque la Francia ci ha messo un po' lì come ha fatto con il Belgio: è una grandissima squadra. Però ci sono state anche cose migliorabili da parte nostra, speriamo di migliorarle domani per vincere la partita".