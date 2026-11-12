L'Italia di Mancini è pronta per la sfida di Nations League contro la Francia. Una gara difficile ma stimolante allo stesso tempo per dare continuità ai risultati trovati nella scorsa sosta. L'1-1 dell'andata, giocando una partita di personalità in terra francese e con un grande Donnarumma a salvare gli azzurri va detto, è ancora impressa nella mente e a San Siro c'è la voglia di confermarsi contro una nazionale che negli ultimi anni sta crescendo e trovando talenti un po' in ogni ruolo. Il ct ha scelto l'undici anti transalpini sciogliendo gli ultimi dubbi soprattutto in attacco. Nella lista ufficiale dei convocati per la sfida di San Siro risultano esclusi: Honest Ahanor, Federico Gatti, Matteo Palma, Riccardo Cassano, Niccolò Pisilli, Simone Lontani, Alphadjo Cisse e Mattia Liberali.