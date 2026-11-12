Formazioni ufficiali Italia-Francia: Mancini si affida a Pio Esposito, Zidane senza Mbappé
L'Italia di Mancini è pronta per la sfida di Nations League contro la Francia. Una gara difficile ma stimolante allo stesso tempo per dare continuità ai risultati trovati nella scorsa sosta. L'1-1 dell'andata, giocando una partita di personalità in terra francese e con un grande Donnarumma a salvare gli azzurri va detto, è ancora impressa nella mente e a San Siro c'è la voglia di confermarsi contro una nazionale che negli ultimi anni sta crescendo e trovando talenti un po' in ogni ruolo. Il ct ha scelto l'undici anti transalpini sciogliendo gli ultimi dubbi soprattutto in attacco. Nella lista ufficiale dei convocati per la sfida di San Siro risultano esclusi: Honest Ahanor, Federico Gatti, Matteo Palma, Riccardo Cassano, Niccolò Pisilli, Simone Lontani, Alphadjo Cisse e Mattia Liberali.
Donnarumma confermato tra i pali
In porta nessun dubbio per quanto riguarda il titolare: Donnarumma, il capitano, infatti scenderà in campo dal 1'. Considerando anche lo storico delle altre quattro partite di Nations League dove è stato sempre il portiere del Manchester City a indossare il numero 1. Dunque, per il momento, Carnesecchi e Vicario dovranno accontentarsi di sperare in qualche chance nelle prossime uscite.
In difesa c'è un ballottaggio
In difesa a destra, vista anche l'assenza di Di Lorenzo, c'è Kayode, sempre più in crescita e tra i più positivi nella scorsa sosta. I due centrali saranno Scalvini e Bastoni mentre l'unico ballottaggio relativo alla corsia mancina è stato vinto da Calafiori che ha avuto la meglio su Dimarco.
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