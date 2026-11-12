Probabili formazioni Italia-Francia: l’attacco di Mancini e il pesantissimo forfait per Zidane
L'Italia di Mancini è al lavoro a Coverciano per preparare la sfida di Nations League contro la Francia. Una gara difficile ma stimolante allo stesso tempo per dare continuità ai risultati trovati nella scorsa sosta. L'1-1 dell'andata, giocando una partita di personalità in terra francese e con un grande Donnarumma a salvare gli azzurri va detto, è ancora impressa nella mente e a San Siro c'è la voglia di confermarsi contro una nazionale che negli ultimi anni sta crescendo e trovando talenti un po' in ogni ruolo. Il ct studia l'undici anti transalpini con qualche dubbio ancora da sciogliere soprattutto in avanti.
Donnarumma confermato tra i pali
In porta nessun dubbio per quanto riguarda il titolare: Donnarumma, il capitano, infatti è certo di un posto nell'undici. Considerando anche lo storico delle altre quattro partite di Nations League dove è stato sempre il portiere del Manchester City a indossare il numero 1. Dunque, per il momento, Carnesecchi e Vicario dovranno accontentarsi di sperare in qualche chance nelle prossime uscite.
In difesa c'è un ballottaggio
Tre quarti della difesa sembrano essere già decisi da parte del ct Mancini. A destra, vista anche l'assenza di Di Lorenzo, c'è Kayode, sempre più in crescita e tra i più positivi nella scorsa sosta. I due centrali dovrebbero essere Scalvini e Bastoni con l'unico ballottaggio relativo alla corsia mancina. Calafiori in vantaggio su Dimarco, quest'ultimo potrebbe pagare anche il cambio di sistema di gioco con una difesa a quattro.
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