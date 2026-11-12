"Sarà un grande", Mancini lancia un difensore e critica: "Autolesionismo? Qualità tutta italiana"

L'Italia si prepara a sfidare la Francia in Nations League, in una sfida che sarà a dir poco complessa. I Bleus, infatti, sono tra le nazionali più forti e ricche di talento del mondo e batterli non sarà facile. Nell'ultimo precedente, però, gli Azzurri sono riusciti a strappare un pareggio e ora proveranno a vincere. La differenza più grande tra le due squadre è proprio nel talento, che deriva soprattutto dalla capacità del calcio francese di dare fiducia ai giovani (la probabile formazione). Intervenuto a Rai Radio 1, il ct Roberto Mancini ha spiegato: "Kimi Antonelli è un genio, però è alla Mercedes e non alla Ferrari. Perché questo? Secondo me doveva essere alla Ferrari. Forse è lo stesso discorso del calcio: bisogna credere nei talenti quando sono piccoli, quando sono giovani. Bisogna riuscire a capire quello che un ragazzo può essere in poco tempo".