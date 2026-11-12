"Sarà un grande", Mancini lancia un difensore e critica: "Autolesionismo? Qualità tutta italiana"
L'Italia si prepara a sfidare la Francia in Nations League, in una sfida che sarà a dir poco complessa. I Bleus, infatti, sono tra le nazionali più forti e ricche di talento del mondo e batterli non sarà facile. Nell'ultimo precedente, però, gli Azzurri sono riusciti a strappare un pareggio e ora proveranno a vincere. La differenza più grande tra le due squadre è proprio nel talento, che deriva soprattutto dalla capacità del calcio francese di dare fiducia ai giovani (la probabile formazione). Intervenuto a Rai Radio 1, il ct Roberto Mancini ha spiegato: "Kimi Antonelli è un genio, però è alla Mercedes e non alla Ferrari. Perché questo? Secondo me doveva essere alla Ferrari. Forse è lo stesso discorso del calcio: bisogna credere nei talenti quando sono piccoli, quando sono giovani. Bisogna riuscire a capire quello che un ragazzo può essere in poco tempo".
"Olise tra i migliori al mondo, ma la Francia ne ha parecchi"
La Francia dovrà fare a meno di Mbappe e Dembele, ma potrà comunque contare su giocatori fortissimi come Olise: "Sicuramente uno dei migliori al mondo in quel ruolo, come Yamal. Ma anche Doué e Barcola sono forti: giocatori bravi la Francia ne ha parecchi". La squadra di Zidane, infatti, ha tantissimi giocatori di livello e può colmare assenze pesanti come quelle di Thuram e Tchaouameni senza grandi problemi.
"Loro a 18 anni sono in prima squadra, noi pensiamo che a 20 anni siano giovani"
"Loro a 18 anni sono in prima squadra - ha aggiunto il ct azzurro -. Noi pensiamo che a 20 anni un calciatore sia ancora giovane e non lo facciamo giocare". Mancini stesso da giocatore ha iniziato la sua carriera da molto giovane, ma è stato più un'eccezione alla regola: "Giocavo a 16 anni in tempi in cui, come giovani, eravamo in 3-4".
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