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giovedì 12 novembre 2026

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Stadio Giuseppe Meazza

Arbitro István Kovács

Arbitro István Kovács

Italia-Francia, diretta Nations League: formazioni e risultato in tempo reale, Mancini sfida Zidane

Gli azzurri si rituffano nella competizione europea ospitando in casa la nazionale transalpina: all'andata decisero le reti di Olise e Bastoni
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Pubblicato il 12.11.2026, 19:15 (Aggiornato il 12.11.2026, 20:17)

3 min

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ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra

Tutto pronto al Meazza di Milano dove l'Italia affronterà la Francia nella quinta giornata della Nations League. Gli azzurri vengono dal 3-0 casalingo imposto alla Turchia e in classifica sono secondi a 7 punti, dietro solo alla nazionale di Zidane capolista a quota 10. Segui la diretta del match con noi.

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19:37

Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Barcola, Olise, Doué. CT: Zidane

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19:15

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Barcola, Olise, Doué. CT: Zidane

Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

 

 

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