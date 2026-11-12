Italia-Francia, diretta Nations League: formazioni e risultato in tempo reale, Mancini sfida Zidane

Tutto pronto al Meazza di Milano dove l'Italia affronterà la Francia nella quinta giornata della Nations League. Gli azzurri vengono dal 3-0 casalingo imposto alla Turchia e in classifica sono secondi a 7 punti, dietro solo alla nazionale di Zidane capolista a quota 10. Segui la diretta del match con noi.
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Italia-Francia, dati e statistiche
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Nell'altra gara del girone dell'Italia, i Diavoli Rossi, sotto nel punteggio dopo il gol di Guler, si impongono col punteggio di 2-1 a Smirne. In classifica, il Belgio ha momentaneamente scavalcato gli azzurri al secondo posto, assestandosi a quota 9 punti
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Le formazioni ufficiali
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Barcola, Olise, Doué. CT: Zidane
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19:15
Le probabili formazioni
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Barcola, Olise, Doué. CT: Zidane
Stadio Giuseppe Meazza (Milano)