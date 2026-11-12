"Vuoi andare a battere anche questo?": Mancini a Seba Esposito, lo sfottò del ct fa ridere l'Italia

" Una grande prestazione , sono stati bravissimi e sono molto felice per i ragazzi e per la gente che era qua stasera. Spero si sia divertita". Inizia così l'intervista di Roberto Mancini ai microfoni della Rai al termine del brillante successo ottenuto contro la Francia nella quinta giornata di Nations League A: " Il rigore - proseguito il ct della Nazionale - è stato è un errore. Queste sono cose che accadono : non dovrebbero accadere, ma accadono. Però siamo rimasti tranquilli, calmi, abbiamo ripreso a giocare e alla fine abbiamo meritato ampiamente".

L'analisi di Mancini

"Le cose più belle di stasera? Sono troppe. Posso dire che purtroppo questa vittoria conta, ma fino a un certo punto, perché dobbiamo andare per forza a vincere in Belgio e il calcio è incredibile anche per questo. Crescita pazzesca in un solo mese? Sì, ma c'è da lavorare, la strada è lunga. I ragazzi vogliono sicuramente cercare di riscattarsi per tutto quello che c'è stato. Piano piano arriveremo a un buon traguardo. Stasera mi è veramente piaciuto tutto, perché subire un gol contro la Francia, così, dopo 10', sarebbe potuta finire anche con una goleada. Invece, siamo rimasti calmi, tranquilli, per 6-7' abbiamo subito un po' e poi abbiamo ripreso a giocare", ha concluso Roberto Mancini.

Il siparietto con Sebastiano Esposito

È il minuto 60 quando Sebastiano Esposito ha l'opportunità di mandare avanti l'Italia, in quel momento ferma sull'1-1 con la Francia: l'esterno del Sassuolo, però, fallisce la massima punizione, con le telecamere che indugiano su un Mancini profondamente rammaricato. Frattesi, però, poco dopo, porta in vantaggio l'Italia e, quando al 76' Vergara conquista un altro calcio di rigore, la tensione è scemata. Il ct cerca l'ex Cagliari e, con ironia, gli dice: "Vuoi battere anche questo?". Sul dischetto, invece, ci va il fratello Francesco Pio, che firma la doppietta personale e fissa il punteggio sul definitivo 3-1.