Pagelle Italia: Pio nono, Frattesi avanti e indietro, Cambiaghi da applausi, magia Vergara
Voti e giudizi degli azzurri protagonisti a San Siro della grande vittoria 3-1 sulla Francia che proietta l'Italia in testa al girone di Nations League con l'ultima partita in Belgio da giocare.
Donnarumma 6
L’errore da cui nasce lo 0-1 è purtroppo da matita blu. Reattivo sui tocchi ravvicinati di Rabiot e Barcola; dopo un’altra disattenzione, devia sul palo il destro di Cherki al 7’ della ripresa con una parata da... Donnarumma.
Kayode 6.5
Molto alto, costringe Doué ad abbassarsi quasi da quinto di sinistra. Ovviamente c’è il rovescio della medaglia e soprattutto nei primi 15 minuti lo soffre parecchio, però poi riesce a contenerlo.
Scalvini 6.5
Quando la 4x100 francese parte sono problemi, però cresce e nella ripresa chiude i varchi.
Bastoni 6.5
Sul gol, Olise lo salta come un birillo, ma doveva scegliere cosa fare, se andare a destra o sinistra. Poi fa il suo e chiude diversi varchi. Ammonito, salterà per squalifica l'ultima in Belgio.
Calafiori 7
Ha il cliente più complicato, Olise, infatti comincia accorto, stringendo verso Bastoni. Sul gol non ha responsabilità, ripresa da dominatore.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS