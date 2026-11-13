Italia ai quarti di Nations League se…: possibilità primo posto, tutte le combinazioni

Il passaggio dell’ Italia ai quarti di finale della Nations League si giocherà nell’ultima sfida della fase a gironi contro il Belgio , domenica al Re Baldovino di Bruxelles alle 20.45. Gli Azzurri si sono messi in una situazione privilegiata dopo il successo di ieri per 3-1 contro la Francia , nel segno di Pio Esposito e Davide Frattesi . Una gara, quella col Belgio, in cui il gruppo guidato da Roberto Mancini potrebbe non solo qualificarsi alla fase successiva, ma farlo anche da primo del girone A.

Italia, il Belgio dopo la Francia

Gli Azzurri potranno affrontare questo appuntamento contro i Diavoli Rossi con un vantaggio importante: avranno a disposizione due risultati su tre per conquistare la qualificazione, senza dover guardare a quanto accadrà nell’altra partita tra Francia e Turchia. In sostanza, sarà sufficiente non perdere. I successi dell’Italia contro la Francia e del Belgio contro la Turchia hanno lasciato invariato il distacco tra le due nazionali in classifica, con gli Azzurri avanti di un punto.

Allo stesso tempo, la vittoria sulla Francia ha permesso all’Italia di conquistare il primato nel girone, grazie al vantaggio negli scontri diretti proprio contro i transalpini. La Nazionale italiana, dunque, può ottenere il pass per i quarti anche con un pareggio contro il Belgio, mantenendo per di più buone possibilità di chiudere il girone al primo posto.