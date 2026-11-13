Domenech, quando ti passa? “Italia, che pochezza e quanti errori”. Poi, però…
La sconfitta nella finale di Coppa del Mondo del 2006 contro l'Italia non è, evidentemente, ancora passata all'allora ct della Francia Raymond Domenech. Il ko di ieri per 3-1 rimediato dai transalpini contro gli Azzurri a San Siro ha lasciato l'amaro in bocca all'ex ct, che non ha comunque risparmiato critiche agli Azzurri attraverso i propri canali social. E lo ha fatto anche usando una celebre citazione di... Massimiliano Allegri.
Domenech analizza Italia-Francia
Durante la diretta della partita, Domenech ha commentato l'andamento dell'incontro, esprimendo giudizi eccessivamente severi sulla formazione guidata da Roberto Mancini. Le sue osservazioni, tuttavia, non hanno risparmiato neppure la Francia, protagonista di una prestazione tutt'altro che convincente.
Molto attivo su X, precedentemente conosciuto come Twitter, Domenech aveva inizialmente manifestato il proprio apprezzamento per l'atmosfera dello stadio San Siro e per l'inno italiano, confessando di provare una forte emozione nell'ascoltarlo: "Ci sono il You'll Never Walk Alone del Liverpool, Les Corons del Lens e l'inno italiano che mi fanno venire i brividi. Li adoro!".
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