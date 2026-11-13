Domenech, quando ti passa? “Italia, che pochezza e quanti errori”. Poi, però… 

La sconfitta nella finale di Coppa del Mondo del 2006 contro l'Italia non è, evidentemente, ancora passata all'allora ct della Francia Raymond Domenech. Il ko di ieri per 3-1 rimediato dai transalpini contro gli Azzurri a San Siro ha lasciato l'amaro in bocca all'ex ct, che non ha comunque risparmiato critiche agli Azzurri attraverso i propri canali social. E lo ha fatto anche usando una celebre citazione di... Massimiliano Allegri.