Bentornata Italia! E la B festeggia: ha dato a Mancini 21 dei suoi azzurri

La rinascita della Nazionale di Mancini passa anche dalla Serie B : 21 dei 31 convocati dal ct per Italia-Francia e Belgio-Italia hanno giocato nel torneo cadetto, disputando complessivamente 944 partite. La Lega del Campionato degli Italiani ha festeggiato la splendida vittoria sulla Francia snocciolando una significativa serie di dati. Per accompagnare l'analisi ha pubblicato l'immagine molto rappresentativa di Pio Esposito che mostra i muscoli dopo uno dei 22 gol segnati per lo Spezia nel biennio 2023-2025. Legittima la fierezza di Paolo Bedin, presidente dei club cadetti: "Per noi è motivo di grandissima soddisfazione constatare come i due terzi dei convocati da Mancini abbiano giocato in Serie B. Il nostro torneo è sempre stato un motivo di grande orgoglio per l’Under 20 e l’Under 21; oggi, saperlo lo sia anche per Nazionale maggiore equivale a inviare un messaggio forte sulla valorizzazione dei nostri talenti e della nostra qualità. Non solo abbiamo molti giovani che meritano la Serie A, ma diversi fra loro dimostrano anche di valere la maglia azzurra'.

Da Carnesecchi a Palma

Reparto per reparto, così la B è diventata la prima fornitrice della nuova Italia di Mancini. Citando testualmente: "Fra i pali, due dei tre portieri azzurri hanno costruito le proprie fondamenta nel secondo campionato italiano: Marco Carnesecchi (1), oggi punto di forza dell'Atalanta, vanta 89 apparizioni con le maglie di Trapani e Cremonese, club con cui ha conquistato una storica promozione. Accanto a lu,i spicca Guglielmo Vicario (2), attuale estremo difensore della Juventus, che ha difeso i pali di Venezia e Perugia per 78 partite. In difesa, sono quattro gli elementi lanciati in orbita: Federico Dimarco (3) ha mosso i primi passi tra i professionisti indossando la maglia dell'Ascoli. Esperienza fondamentale anche per Daniele Ghilardi (4), oggi difensore della Roma, che si era messo in mostra nella Sampdoria con 38 gare disputate e 2 gol realizzati. Percorso analogo per lo juventino Federico Gatti (5), autentico simbolo della gavetta, esploso definitivamente nel Frosinone dove ha totalizzato 35 presenze e messo a segno 5 reti. Completa il pacchetto arretrato il giovanissimo Matteo Palma (6), 18 anni, attualmente all'Udinese: nella scorsa stagione si è temprato alla Sampdoria raccogliendo 11 presenze e 1 gol.

Frattesi e Cambiaghi

A centrocampo il primatista assoluto è Davide Frattesi (7). Il centrocampista della Lazio ha costruito la propria esplosione attraverso le esperienze con Ascoli, Empoli e Monza, toccando quota 110 presenze e 13 gol. Dietro a lui, Samuele Ricci (8), oggi al Como: si è imposto nell'Empoli con 63 gare e 3 reti. Sandro Tonali (9), attualmente al Tottenham, è stato lanciato dal Brescia (53 presenze e 5 gol). Importante e recente il trascorso di Issa Doumbia (10), ora allo Sporting Lisbona dopo essere stato protagonista con il Venezia nella scorsa stagione, grazie a 37 presenze e 8 reti. Seguono Nicolò Fagioli (11), in forza alla Fiorentina, che ha conquistato la promozione con la Cremonese totalizzando 33 presenze e 3 gol; Nicolò Barella (12), colonna dell'Inter, da giovanissimo ha militato in B fra Cagliari e Como raccogliendo 21 gettoni. Alessandro Romano (13), oggi al Cagliari, debuttò invece in B con lo Spezia.

I fratelli Esposito

Pio (14) e Sebastiano (15) sono stati schierati insieme contro la Francia. Il primo, 21 anni, viaggia alla media di 9 gol in 14 presenze azzurre: con la maglia dello Spezia ha siglato 22 reti, 19 delle quali nella stagione precedente il ritorno all'Inter. Sebastiano, 24 anni, attualmente al Sassuolo, ha invece maturato un lungo percorso nella categoria vestendo le divise di Spal, Venezia, Bari e Sampdoria: complessivamente 67 gare e 13 reti. Numeri di rilievo anche per Nicolò Cambiaghi (16), attaccante del Bologna autore di un assist contro i francesi, cresciuto tra Reggiana e Pordenone con 54 presenze e 7 gol nonché per il centravanti dell'Atalanta, Gianluca Scamacca (17): fra Cremonese e Ascoli, 10 gol e 47 partite. Antonio Vergara (18), oggi al Napoli e in campo nella ripresa contro la Francia, si è formato nella Reggiana (39 presenze e 5 gol).. Ancora: citazione per i due talenti lanciati dal Catanzaro nella passata stagione, Mattia Liberali (19), ora al Como (4 gol in 29 gare) e Alphadjo Cisse (20) gioiello del Milan (5 reti in 22 presenze). Postilla per Nicolò Zaniolo (21), convocato da Mancini e poi tornato a casa per ‘motivi personali’, oggi all'Udinese: Nicolò mosse i suoi primi passi tra i professionisti con la Virtus Entella". Grazie, Serie B.