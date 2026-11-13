Frattesi infortunato, tegola per Mancini: lascia il ritiro dell'Italia. Cosa è successo

L' Italia è tornata ad Appiano Gentile per allenarsi dopo aver sconfitto la Francia a San Siro. Il risultato di 3-1 ha dato nuova linfa agli azzurri, ora a pari punti nel girone proprio con i bleus, e al lavoro per preparare la sfida col Belgio. C'è una notizia poco positiva, però, per Mancini e tutto il gruppo: Frattesi è costretto a lasciare il ritiro.

Frattesi lascia il ritiro dell'Italia: le condizioni

Non ci sarà, dunque, il centrocampista nella trasferta belga a causa di un risentimento muscolare accusato proprio nel corso del secondo tempo della sfida contro i francesi, dove si è reso protagonista anche con la rete del momentaneo 2-1. Una perdita importante per Mancini e l'Italia perché Frattesi è uno di quei calciatori che, col suo dinamismo e il senso del gol, può essere un'arma importante per gli azzurri.

Per l'ultima gara del girone, però, il ct dovrà fare a meno di lui. Trema anche Gattuso e la Lazio, in questi giorni verrà sottoposto a esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.

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