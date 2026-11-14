Mancini, le quattro mosse del ct che hanno riacceso l'amore per l'Italia

Quando si è presentato, ha detto: «Vinceremo qualcosa entro quattro anni». D’accordo che l’ottimismo è il profumo della vita, come diceva Tonino Guerra, ma solo un visionario come Roberto Mancini poteva pronunciare quelle parole dopo aver ripreso le redini di una Nazionale reduce da un Europeo da incubo e dalla terza apocalisse mondiale consecutiva. Questa è la sua forza. E l’aveva già dimostrato portando l’Italia sul tetto d’Europa a Euro 2020 (disputatosi l’anno dopo causa Covid). Perché quando è mosso dall’entusiasmo, pochi allenatori riescono ad avere presa (rapida) su un gruppo come il Mancio. In più la sua seconda avventura in azzurro è mossa dallo spirito di chi - dopo l’addio nell’agosto 2023 per accettare i petrodollari sauditi -, una volta capita la fesseria che aveva fatto, ha voluto tornare con tutte le sue forze all’antico amore per riportare la Nazionale là dove meriterebbe di stare.

La missione di Mancini

Ne ha fatta una missione, l’uomo di Jesi. E i primi a riaccogliere il ct a braccia aperte sono stati proprio i senatori perché convinti che soltanto un allenatore che aveva vinto in azzurro sarebbe stato in grado di riaccendere la scintilla dopo essere nuovamente sprofondati sotto terra. I “grandi vecchi” stanno dimostrando con i fatti l’attaccamento alla causa: Nicolò Barella ha accettato senza nemmeno aggrottare la fronte la clamorosa panchina di Parigi dopo essere stato esentato dalla trasferta in Turchia, mentre Federico Dimarco - che a Euro 2020 non c’era, ma che conosce il Mancio sin dai primi passi in nerazzurro - ha sposato di buon grado la sfida di reinventarsi esterno alto nel 4-3-3. Non è un caso che l’azione del 2-1 alla Francia l’abbiano costruita quei due. Mentre Donnarumma - non va dimenticato - firmò l’endorsement a nome del gruppo mandando un messaggio a Malagò (“Pres, è esattamente quello che io e la squadra volevamo”) dopo la scelta di riportare Mancini a Coverciano.