Due giganti voto libero, poi però le riforme!

Comunque vada, va messo agli atti che la scelta di Roberto Mancini , il ct che sta riabilitando la Nazionale, è stata fortemente voluta da Giovanni Malagò e solo da Giovanni Malagò. In questi otto mesi bislacchi e poco costruttivi per il calcio italiano, almeno la squadra azzurra è stata messa in bolla e - chissà - forse anche rilanciata verso ambizioni che fino all’estate sembravano chimeriche.

Elezioni FIGC, Malagò contro Galliani

E se vogliamo continuare a essere positivi e non pestare sempre le note dolenti (che certo non mancano sulla tastiera del calcio italiano), la prospettiva delle elezioni del 14 dicembre ha un aspetto positivo. Sì, ci arriviamo al termine di una tragicommedia con passaggi surreali, ma alla fine ci troviamo una situazione mai vissuta in ambito Figc. Ci sono due candidati, stile presidenziali Usa: Giovanni Malagò, appunto, e Adriano Galliani. E sono due giganti del management sportivo: da una parte l’architetto di trent’anni di Milan galattico, del sogno Monza e colui che, insieme ad Antonio Giraudo, tracciava la strada del calcio italiano nella sua età dell’oro; dall’altra uno dei manager sportivi più vincenti della storia dello sport, che ha trasformato la cultura sportiva italiana, allargando lo spettro delle passioni e favorendo la nascita e la crescita di grandissimi talenti in decine di discipline che prima di lui non frequentavamo neppure. Uno è un perno del calcio da mezzo secolo, l’altro è un uomo di sport a livello mondiale. Insomma, al di là di come si è arrivati a questo scontro, con sterzate così repentine da apparire quanto meno spericolate sotto il profilo squisitamente etico, a essere cinicamente realistici si può dire che si casca comunque abbastanza bene.