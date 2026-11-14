Il rombo di Pio Esposito, Riva non è più solo: quanti gol mancano al record del grande bomber
MILANO - Un record che dura da 53 anni, destinato probabilmente a durarne - a pensare positivo - almeno altri quattro-cinque se, Francesco Pio Esposito, dovesse continuare a mantenere le medie gol attuali. Il 21enne attaccante dell’Inter è stato il grande protagonista della vittoria contro la Francia. Una doppietta che ha portato il suo bottino con la nazionale maggiore a 9 reti in 14 apparizioni, nessuna delle quali lo ha visto in campo dal primo all’ultimo minuto. Proprio Italia-Francia è stata la partita in cui Pio è rimasto più tempo sul terreno di gioco, 92 minuti, quando il ct Roberto Mancini gli ha concesso la standing ovation di San Siro inserendo Scamacca.
La rincorsa di Pio Esposito
In tutto il centravanti di Castellammare di Stabia con l’Italia ha disputato 794 minuti, che distribuiti in 14 presenze, fanno una media di 56.7 a incontro. Di fatto, con questi dati, si evince come Pio realizzi in azzurro un gol ogni 88 minuti. Si scriveva del record. Già. Se ne parla da tempo e l’ultimo a citarlo è stato proprio Mancini nel post partita: «Speriamo che Pio faccia ancora tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita... Speriamo che qualcuno lo superi, Pio può segnarne tanti». L’ultima rete in azzurro di “Rombo di Tuono” risale al 20 ottobre 1973, Italia-Svizzera 2-0. Fu il 35° in 42 presenze. Se Pio riuscirà ad avvicinarsi, raggiungere o superare Riva è oggi impossibile da dire. Probabilmente avrà bisogno di più gare, perché l’ex bandiera del Cagliari viaggiò a ritmi per l’epoca eccezionali, numeri che ora hanno bomber come Haaland, Kane o Mbappé. Esposito nel suo club deve districarsi fra Lautaro Martinez e Thuram, ma in nazionale si è fatto largo e vola: solo Giuseppe Meazza alla sua età aveva fatto meglio, raggiungendo già quota 12 (e terminò a 33).
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