Il rombo di Pio Esposito, Riva non è più solo: quanti gol mancano al record del grande bomber

MILANO - Un record che dura da 53 anni, destinato probabilmente a durarne - a pensare positivo - almeno altri quattro-cinque se, Francesco Pio Esposito , dovesse continuare a mantenere le medie gol attuali. Il 21enne attaccante dell’ Inter è stato il grande protagonista della vittoria contro la Francia . Una doppietta che ha portato il suo bottino con la nazionale maggiore a 9 reti in 14 apparizioni, nessuna delle quali lo ha visto in campo dal primo all’ultimo minuto. Proprio Italia-Francia è stata la partita in cui Pio è rimasto più tempo sul terreno di gioco, 92 minuti, quando il ct Roberto Mancini gli ha concesso la standing ovation di San Siro inserendo Scamacca .

La rincorsa di Pio Esposito

In tutto il centravanti di Castellammare di Stabia con l’Italia ha disputato 794 minuti, che distribuiti in 14 presenze, fanno una media di 56.7 a incontro. Di fatto, con questi dati, si evince come Pio realizzi in azzurro un gol ogni 88 minuti. Si scriveva del record. Già. Se ne parla da tempo e l’ultimo a citarlo è stato proprio Mancini nel post partita: «Speriamo che Pio faccia ancora tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita... Speriamo che qualcuno lo superi, Pio può segnarne tanti». L’ultima rete in azzurro di “Rombo di Tuono” risale al 20 ottobre 1973, Italia-Svizzera 2-0. Fu il 35° in 42 presenze. Se Pio riuscirà ad avvicinarsi, raggiungere o superare Riva è oggi impossibile da dire. Probabilmente avrà bisogno di più gare, perché l’ex bandiera del Cagliari viaggiò a ritmi per l’epoca eccezionali, numeri che ora hanno bomber come Haaland, Kane o Mbappé. Esposito nel suo club deve districarsi fra Lautaro Martinez e Thuram, ma in nazionale si è fatto largo e vola: solo Giuseppe Meazza alla sua età aveva fatto meglio, raggiungendo già quota 12 (e terminò a 33).