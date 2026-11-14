Probabili formazioni Belgio-Italia: un cambio obbligato e due ballottaggi per Mancini

Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! La vittoria per 3-1 contro la fortissima Francia ha dato entusiasmo alla squadra di Roberto Mancini , che ora si prepara a giocare l'ultima partita della fase a gironi della Nations League. Domenica 15 novembre alle 20:45 a Bruxelles gli Azzurri affronteranno il Belgio , unica squadra ad aver battuto la Nazionale. Dopo il ko per 2-0 di settembre, ora l'Italia vorrà vincere a ogni costo, così da rimanere in testa alla classifica del Gruppo 1 e conquistare un pass per i quarti di finale della Nations League ma anche la certezza di essere teste di serie nei sorteggi dei gironi degli Europei 2028. Ma come scenderanno in campo gli Azzurri? Andiamo alla scoperta della probabile formazione scelta del ct.

Un solo ballottaggio in difesa

Pochi, pochissimi dubbi in difesa. Il portiere sarà ancora Gigio Donnarumma che, nonostante l'errore grossolano che ha portato al gol di Olise, resta la certezza dell'Italia tra i pali. Nella linea di difesa, invece, ballottaggio a destra tra Kayode e Palestra. Il terzino del Brentford ha fatto molto bene contro i francesi ma potrebbe riposare per lasciare spazio all'ex Cagliari, ora al Chelsea.

Confermata invece il resto della linea difensiva, con Scalvini e Bastoni al centro e Calafiori come terzino sinistro. Il difensore dell'Arsenal è ancora il preferito sull'out mancino nonostante la concorrenza di alto livello. Dimarco, autore di un assist contro la Francia, potrebbe comunque giocare, ma qualche metro più avanti.