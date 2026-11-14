Cambiaghi infortunato, Mancini perde un altro giocatore per il Belgio: le condizioni
L'Italia si prepara all'ultimo appuntamento della fase a gironi di UEFA Nations League. Gli Azzurri affrontano il Belgio nella serata di domenica 15 novembre, con calcio d'inizio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Una sfida importante per chiudere il percorso nel girone, con la squadra che prosegue il lavoro in vista dell'impegno. Nel pomeriggio è prevista la partenza verso la capitale belga.
Italia, allenamento al Centro Sportivo Angelo Moratti
La giornata della Nazionale comincia con una seduta mattutina al Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile. Lo staff tecnico lavora con il gruppo per preparare gli ultimi dettagli in vista della partita contro il Belgio. Al termine dell'allenamento, gli Azzurri si preparano a lasciare l'Italia per raggiungere Bruxelles.
La trasferta rappresenta l'ultimo passaggio prima della sfida in programma allo stadio Re Baldovino. La squadra concentra così le proprie attenzioni sull'impegno di domenica sera. L'obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili all'appuntamento conclusivo del girone di Nations League con la possibilità in caso di vittoria o pareggio di chiudere tra le prime due.
Cambiaghi lascia il ritiro
Non arrivano buone notizie, invece, sul fronte delle condizioni di Cambiaghi. Nella mattinata lo staff medico azzurro sottopone l'attaccante del Bologna a una nuova valutazione per verificare i progressi dopo il problema alla caviglia. Il giocatore non riesce tuttavia a recuperare dal trauma riportato giovedì durante la gara contro la Francia. Le sue condizioni non consentono quindi di proseguire il percorso con il resto del gruppo. Per questo motivo, Cambiaghi lascia il ritiro della Nazionale e non prende parte alla trasferta in Belgio, così come Frattesi. Una defezione per gli Azzurri in vista dell'ultimo impegno della fase a gironi.
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