Van Bommel sicuro: "L'Italia non mi ha sorpreso, vi spiego". Poi l'annuncio su Lukaku
Alla vigilia della sfida contro l’Italia, in casa Belgio non c’è spazio per i calcoli: serve una vittoria per continuare il cammino in Nations League e tenere vive le ambizioni di qualificazione. Il ct Marc Van Bommel conosce bene le difficoltà dell’appuntamento e sa che gli azzurri, forti del vantaggio in classifica dopo la vittoria conro la Francia, potranno permettersi anche un pareggio. Il commissario tecnico belga, però, non vuole sentir parlare di finale e punta tutto sulla voglia di imporsi, come emerge dalle sue dichiarazioni in conferenza. Parole di stima per la Nazionale italiana, promossa dopo il successo contro i transalpini, e buone notizie sul fronte Lukaku.
Belgio-Italia, la conferenza di Van Bommel
"Domani conta solo la vittoria, ma non è una finale che ti consente di vincere una coppa" - Van Bommel ha presentato così la gara contro gli azzurri in conferenza stampa, sottolineando l'importanza della posta in palio. Poi ha proseguito: "Qui si tratta di passare il turno oppure no, è più come una partita a eliminazione diretta. È un test interessante da giocare sotto pressione, anche in vista delle grandi manifestazioni. Noi ci prepariamo sempre allo stesso modo, che sia una finale oppure no".
Il ct Belgio sa di avere un solo risultato utile per continuare il proprio cammino, mentre l'Italia può contare su una posizione di vantaggio: agli azzurri, infatti, sarà sufficiente un pareggio: "L'Italia sicuramente parte in vantaggio, ma noi vogliamo sempre vincere", ha ribadito Van Bommel.
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