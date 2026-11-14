Mancini sicuro: "Italia, ci credevo anche prima. Col Belgio come con la Francia, idee chiare"

Era iniziata con una desolante sconfitta all'Olimpico, è proseguita con un ribaltone sulla Francia che ha riacceso i riflettori sulla scena spettrale del calcio italiano. Questo il racconto del Mancini bis, che giunto alla sua quinta gara alla guida della Nazionale ha conquistato la vetta del girone 1 di Nations League grazie al 3-1 su Olise e compagni. Un risultato che, insieme al bis sulla Francia concesso dagli Azzurrini di Baldini , restituisce fiducia e ambizioni al futuro di una nazionale 4 volte campione del mondo che sembrava però impossibile anche solo da immaginare, considerato il caos e l'enorme quantità di tempo sprecato che hanno fatto seguito al disastro di Zenica. Il successo sulla formazione di Zidane vale inoltre per gli Azzurri la possibilità di chiudere al comando della classifca qualora domenica 15 facessero punteggio pieno sul campo del Belgio o anche solo pareggiassero e al contempo la Francia non vincesse contro la Turchia. Quanto alla qualificazione ai quarti, l'Italia potrebbe invece accontentarsi anche di un solo punto. Insomma fra Italia, Francia e Belgio, ma Pio Esposito e compagni non potrebbero presentarsi in condizioni migliori alla sfida contro la selezione di Van Bommel - che all'andata si impose per 2-0 - quanto meno sul piano del morale. Intervenuto in conferenza stampa, Mancini ha presentato così la trasferta al Re Baldovino, dove non risponderanno all'appello gli infortunati Frattesi e Cambiaghi . Queste le sue parole: "Giocarci la qualificazione credo che sia un motivo di orgoglio. Siamo qui per giocarcela anche se non sarà una partita semplice con il Belgio. Faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto, contro una squadra tecnica e veloce e che non si discosta molto dalla Francia. Più difficile la gara con il Belgio che quella con la Francia? Io ero abbastanza positivo anche dopo la prima gara in casa con il Belgio, nonostante la sconfitta. I ragazzi nel secondo tempo avevano reagito. Sicuramente sarà difficile, credo sia bello intanto che siamo qui a giocarci anche con un leggero vantaggio la qualificazione, che non vuol dire che dobbiamo accontentarci".

Mancini: "Dimarco è un'opzione"

"Non penso il Belgio sia così lontano da Francia, è andato fuori all'ultimo minuto contro la Francia al Mondiale. Ho già tutto abbastanza chiaro, i ragazzi hanno fatto allenamento di scarico e domani mattina valuteremo. Speravamo di recuperare Cambiaghi, abbiamo provato stamani, ma aveva dolore. Abbiamo perso Frattesi, sicuramente due cambi li faremo, ma dobbiamo valutare chi ha bisogno di riposare. Calafiori è uno di quelli che dovremo valutare domani, quella di Dimarco più alto è un’opzione che stiamo già valutando da un pò di tempo. Decideremo se utilizzarlo dall’inizio o a partita in corso".

Così invece sul rischio che la Figc che verrà all'indomani delle presidenziali possa compromettere il percorso di rinascita avviato con il secondo mandato di Mancini: "Malagò? Noi ci teniamo per tutto sicuramente, siamo qui per vincere e cercare di qualificarci. Questo è il nostro obiettivo di domani sera".