Formazioni ufficiali Belgio-Italia: le scelte di Mancini a centrocampo e in attacco

Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! La vittoria per 3-1 contro la fortissima Francia ha dato entusiasmo alla squadra di Roberto Mancini , che ora si prepara a giocare l'ultima partita della fase a gironi della Nations League. Gli Azzurri affronteranno il Belgio , unica squadra ad aver battuto la Nazionale. Dopo il ko per 2-0 di settembre, ora l'Italia vorrà vincere a ogni costo, così da rimanere in testa alla classifica del Gruppo 1 e conquistare un pass per i quarti di finale della Nations League ma anche la certezza di essere teste di serie nei sorteggi dei gironi degli Europei 2028. Ma come scenderanno in campo gli Azzurri? Andiamo alla scoperta della formazione ufficiale scelta del ct.

Confermata la difesa

Il portiere sarà ancora Gigio Donnarumma che, nonostante l'errore grossolano che ha portato al gol di Olise, resta la certezza dell'Italia tra i pali. Nella linea di difesa, invece, Kayode ha vinto ballotaggio con Palestra.

Confermata invece il resto della linea difensiva, con Scalvini e Bastoni al centro e Calafiori come terzino sinistro. Il difensore dell'Arsenal è ancora il preferito sull'out mancino nonostante la concorrenza di alto livello.

Fagioli al posto di Frattesi

A centrocampo non ci sarà Frattesi, che ha lasciato il ritiro a seguito di un risentimento muscolare. Il centrocampista della Lazio sta vivendo un'ottima stagione e aveva segnato il gol del 2-1 contro la Francia. Sostituirlo non sarà quindi facile. Per farlo Mancini ha scelto Fagioli, play vecchio stile in grado di dettare i tempi di gioco. Con lui ci saranno Tonali e Barella.