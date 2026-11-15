Mancini II, il Grande Ritorno del ct che voleva farsi perdonare

In luglio, contro la sindrome saudita e contro molti, reinsediandosi sulla panchina della Nazione, aveva promesso: "Ho sbagliato e saprò farmi perdonare". E' stato di parola. Da Italia-Belgio (25 settembre) a Belgio-Italia (15 novembre), sono trascorsi soltanto 51 giorni. Nemmeno due mesi per rifare l'Italia. Senza dimenticare che, quella sera all'Olimpico, la prima partita del Mancini II finì malissimo. La nuova gestione del campione d'Europa 2021 era nata sotto una cattiva stella. Cioè, non era nata per niente. Le reti di Godts e Lukebakio; la scintillante prova di De Bruyne, Tielemans e De Kelelaere; l'urticante supremazia di gioco; gli azzurri dominati in lungo e in largo : così i Diavoli Rossi avevano inchiodato l'Italia nel girone infernale dove la Bosnia la piombarono il 31 marzo a Zenica . Alzi la mano chi si azzardava soltanto a pensare che la Nazionale sarebbe risorta.

Mancini ci ha restituito la squadra

Invece, è risorta. Accidenti se è risorta: 4-1 ai turchi in casa loro; 1-1 ai Bleus a Parigi; 3-1 agli stessi turchi a Bologna e, tre giorni fa, a San Siro, il 3-1 alla Francia, semifinalista dell'ultimo Mondiale e numero 3 del ranking Fifa; il primato nel girone di Nations League, due risultati su tre per entrare nei quarti, stasera a Bruxelles. A San Siro, contro ogni pronostico, Galli spennati per la prima volta in Italia dal '62, tripudio di tutti noi che abbiamo strabuzzato gli occhi ed eravamo in quasi 9 milioni davanti alla tv, con un televisore su due acceso su Rai Uno. Da quanto tempo non vedevamo la Nazionale giocare così bene e così a lungo? Almeno da quel fatidico secondo titolo continentale, inseguito per 48 anni e agguantato nella notte di Wembley. Dopo tante legnate sui denti prese dai predecessori e non tutte per colpa loro (ricordate i 21 giocatori su 25 a Coverciano in preda ai dolorini di spallettiana memoria?), Mancini ci ha restituito la Squadra. Così la chiamano i Cugini e tutto questo è riuscito a farlo con due ritiri e una manciata di allenamenti, alla faccia della Serie A che nelle prime 11 giornate ha sfiorato il 70 per cento di presenza straniera; dei "talenti che non ci sono" (e, invece, ci sono eccome); delle invereconde beghe di Palazzo per far fuori Malagò che ha fregato il fuoco amico diventando commissario di se stesso, eppure anche adesso deve guardarsi le spalle; degli stage che secondo una vulgata mai passata di moda sarebbero indispensabili per costruire una Nazionale vincente, eccetera eccetera.

Giovani ed esordienti

La verità è rivoluzionaria e cavalca l'onda verde sollevata in giugno dall'interim di Silvio Baldini (contro il Lussemburgo e la Grecia ha fatto esordire15 dei 19 giocatori chiamati per la prima volta) e dalla sua Under 21 che le ha appena suonate anche alla Francia di Mbappé jr, infilando la decima vittoria in 11 partite. L'Under 21, sempre più linfa vitale (ne hanno indossato la maglia Pio Esposito, Cisse, Ahanor, Kayode, Palestra, Pisilli, Liberali e Koleosho). Però, se Mancini non avesse avuto il coraggio di valorizzarli, sarebbe stato tutto inutile. E il coraggio, se uno non ce l'ha non se lo può dare. Lo dimostrano i 129 giocatori convocati nell'arco delle due gestioni, 64 dei quali portati al debutto. Gli ultimi sono stati Kayode, Vergara, Sebastiano Esposito, Romano, Doumbia, Ruggeri, e Zoma. Prima di loro, sino al 2023, fra gli altri il selezionatore aveva lanciato Barella, Bastoni, Berardi, Di Lorenzo, Dimarco, Fagioli, Frattesi, Locatelli, Raspadori, Retegui, Scalvini.

Il complimento di Domenech

A margine di tutto, una garanzia beneaugurante per il futuro dell'Italia è l'analisi di Monsieur Domenech, uno abituato a dire ciò che pensa non pensando a ciò che dice. Già ct della Francia, cacciato a furor di popolo e di ammutinamento Bleus dopo il disastroso mondiale 2010, l'uomo che faceva le convocazioni consultando l'oroscopo, ancora pontifica. Rintronato dal 3-1 di San Siro, Domenech ha sentenziato: "L'Italia è sconcertante e debole in tutti i reparti". Un vero complimento, detto da uno che in patria chiamano le Grand Odieux, il Grande Odioso o anche il Grande Insopportabile: non allena da sei anni e l'ultima volta in panchina, al Nantes, c'è rimasto per 46 giorni (3 sconfitte e 4 pareggi), prima di essere licenziato. Come diceva quel tale, a volte il destino non ti chiude una porta in faccia. Ti tromba direttamente all'esame d'ingresso.