Convocati Italia: prima volta per Cisse e Liberali, Gatti in tribuna e le altre decisioni di Mancini

L'Italia si prepara a vivere una serata decisiva nel percorso di Nations League. Nell'ultimo turno della fase a gironi, gli azzurri affronteranno il Belgio con un obiettivo ben preciso: conquistare il pass per i quarti di finale. La Nazionale ha il destino nelle proprie mani: sarà sufficiente un pareggio per blindare il secondo posto e ottenere la qualificazione, mentre una vittoria permetterebbe agli uomini di Mancini (qui la conferenza) di chiudere al primo posto, conquistando la vetta del girone. Il commissario tecnico ha diramato la lista dei 23 convocati per l'appuntamento contro i Diavoli Rossi, con alcune novità interessanti rispetto alla precedente sfida contro la Francia.