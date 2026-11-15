Convocati Italia: prima volta per Cisse e Liberali, Gatti in tribuna e le altre decisioni di Mancini
L'Italia si prepara a vivere una serata decisiva nel percorso di Nations League. Nell'ultimo turno della fase a gironi, gli azzurri affronteranno il Belgio con un obiettivo ben preciso: conquistare il pass per i quarti di finale. La Nazionale ha il destino nelle proprie mani: sarà sufficiente un pareggio per blindare il secondo posto e ottenere la qualificazione, mentre una vittoria permetterebbe agli uomini di Mancini (qui la conferenza) di chiudere al primo posto, conquistando la vetta del girone. Il commissario tecnico ha diramato la lista dei 23 convocati per l'appuntamento contro i Diavoli Rossi, con alcune novità interessanti rispetto alla precedente sfida contro la Francia.
Quattro novità rispetto alla Francia: prima chiamata per Cissé e Liberali
Le principali sorprese della lista riguardano i giovani. Tra i nuovi innesti spiccano soprattutto Alphadjo Cissé e Mattia Liberali, alla loro prima convocazione tra i 23 della Nazionale. Un'opportunità importante per entrambi, che avranno la possibilità di vivere da vicino un appuntamento internazionale dal peso specifico notevole. Con loro entrano nel gruppo anche Honest Ahanor e Niccolò Pisilli, due profili che arricchiscono le alternative a disposizione del commissario tecnico. Una convocazione che conferma l'attenzione di Mancini verso i giovani talenti e la volontà di ampliare il ventaglio di opzioni in vista di una gara fondamentale.
Gli esclusi: out Frattesi e Cambiaghi, non recupera Esposito
Non mancano, però, le assenze. Rispetto alla partita contro la Francia, non figurano nell'elenco Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi, entrambi fermati da problemi fisici. Fuori anche Sebastiano Esposito, non ancora al meglio. Assente inoltre Samuele Ricci. Non prenderanno parte alla sfida neppure Gatti e Palma, in tribuna.
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