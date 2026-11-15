Mancini: "Ero della Juve, ricordo bene l'Heysel. Sebastiano Esposito in tribuna? Non è come pensate"

Trasferta in tribuna per Sebastiano Esposito, che non prenderà parte alla sfida contro il Belgio decisiva per qualificazione ai quarti di Nations League e in programma alle 20.45 di domenica 15 novembre presso il Re Baldovino di Bruxelles. Un appuntamento a cui l'Italia si presenta da prima della classe e con in mano la chance di chiudere in testa al girone 1. Ma l'obiettivo primario resta prima ancora il passaggio del turno, per cui è sufficiente anche solo un pareggio, con le selezioni di Mancini , Van Bommel e Zidane che se la giocheranno fino al triplice fischio.

"Una scelta tecnica"

Il ct degli Azzurri ha tuttavia deciso di rinunciare all'attaccante in forza al Sassuolo, invitato ad accomodarsi sugli spalti dopo essere stato schierato titolare in 3 delle 5 gare del torneo, di cui l'ultima a San Siro dove Esposito ha fallito il rigore contro la Francia. Tuttavia, Mancini ha respinto le voci su un possibile castigo del giocatore. "È una scelta tecnica - ha dichiarato ai microfoni Rai - . Da settembre Sebastiano è sceso in campo in quattro partite su cinque, anche abbastanza bene. Per noi è importante provare anche altri giocatori, se no non lo facciamo mai. Il rigore non c'entra assolutamente nulla, i rigori li sbaglia chi li tira. Se uno non li tira, fa fatica a sbagliarli". L'esclusione di Esposito apre dunque al ballottaggio sulla corsia destra che coinvolge Liberali e Vergara. Ma considerato la tendenza del tecnico a riservare ghiotte chance ai giovani, hanno ragione di sperare in un posto da titolare anche Cisse e Koleosho: "È una partita importante, bella da giocare, soprattutto fuori casa.Vista la situazione, possiamo qualificarci. All'inizio era quasi impossibile, ci proviamo".