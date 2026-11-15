Nations League
domenica 15 novembre 2026
King Baudouin Stadium
20:45
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domenica 15 novembre 2026
King Baudouin Stadium
Arbitro Espen Eskås
Arbitro Espen Eskås
Belgio-Italia, diretta Nations League: formazioni e risultato in tempo reale, Van Bommel sfida Mancini
L'Italia di Mancini si appresta ad affrontare l'ultimo impegno di Nations League dopo il fondamentale successo contro la Francia di Zidane. L'ultimo ostacolo che separa gli Azzurri dal primo posto matematico in classifica è il Belgio di Van Bommel. Segui con noi la diretta del match!
19:40
Mancini: "Ero della Juve, ricordo bene l'Heysel..."
Il ct della Nazionale ha risposto alle domande sulle ultime novità di formazione per la sfida contro il Belgio valida per la qualificazione ai quarti di Nations League LEGGI TUTTO
19:33
Le formazioni ufficiali
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: van Bommel
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Fagioli, Tonali, Barella; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Mancini
19:20
Belgio-Italia, la terna arbitrale
Arbitro: Eskas (Norvegia). Assistenti: Engan, Rossland. Quarto ufficiale: Kringstad. Var: Dingert. Avar: Hagenes
19:15
Belgio-Italia: le probabili formazioni
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: van Bommel
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Dimarco, Pio Esposito, Vergara. Ct: Mancini
King Baudouin Stadium (Bruxelles)
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