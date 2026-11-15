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Belgio-Italia, diretta Nations League: formazioni e risultato in tempo reale, Van Bommel sfida Mancini

La Nazionale azzurra affronta i Diavoli Rossi per consolidare il primo posto del Gruppo 1 della competizione europea
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Pubblicato il 15.11.2026, 19:15 (Aggiornato il 15.11.2026, 19:40)

2 min

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ItaliaItalia Tutte le notizie sulla squadra

L'Italia di Mancini si appresta ad affrontare l'ultimo impegno di Nations League dopo il fondamentale successo contro la Francia di Zidane. L'ultimo ostacolo che separa gli Azzurri dal primo posto matematico in classifica è il Belgio di Van Bommel. Segui con noi la diretta del match!

19:40

Mancini: "Ero della Juve, ricordo bene l'Heysel..."

Il ct della Nazionale ha risposto alle domande sulle ultime novità di formazione per la sfida contro il Belgio valida per la qualificazione ai quarti di Nations League LEGGI TUTTO

19:33

Le formazioni ufficiali

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: van Bommel

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Fagioli, Tonali, Barella; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Mancini

19:20

Belgio-Italia, la terna arbitrale

Arbitro: Eskas (Norvegia). Assistenti: Engan, Rossland. Quarto ufficiale: Kringstad. Var: Dingert. Avar: Hagenes

19:15

Belgio-Italia: le probabili formazioni

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: van Bommel

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Dimarco, Pio Esposito, Vergara. Ct: Mancini

King Baudouin Stadium (Bruxelles)

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