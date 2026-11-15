Mancini: “Pagato troppo a livello fisico. Belgio forte, dispiaciuti ma è una serata che ci servirà"

Serata amara per gli azzurri che sono stati eliminati dalla Nations League dopo il poker subito dal Belgio , che ha condannato l' Italia al terzo posto nel Gruppo 1. Il ct Roberto Mancini, ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato: "Sono stati migliori, abbiamo pagato troppo a livello fisico nonostante avevamo iniziato bene. Abbiamo iniziato a soffrire, nei momenti in cui la palla arrivava sugli esterni non riuscivamo a fare il pressing giusto. Hanno meritato, non c'è nulla da dire".

Le parole di Mancini

Sulla mancata reazione dell'Italia, dopo i primi gol del Belgio, Mancini ha risposto: "In un percorso di miglioramento possono capitare queste serate e bisogna trarne degli spunti importanti. Per come siamo arrivati qui avevamo la possibilità di andare avanti, avevamo fatto un buon percorso ma il Belgio è forte lo sapevamo che sarebbe stato difficile. Siamo dispiaciuti ma è una serata che ci servirà a crescere. Le scelte di formazione? Volevo vedere due giocatori a certi livelli, sono due giocatori bravi e la sofferenza è stata di tutta la squadra non di un solo giocatore".

La delusione di Kayode

"C'è grande delusione. Il primo tempo potevamo fare meglio, ci lavoreremo: non c'è molto altro da dire. Tutti abbiamo dato il massimo, si può sicuramente fare sempre meglio: è andata così". Lo ha detto Michael Kayode, difensore Italia, intervistato dalla Rai dopo la sconfitta contro il Belgio in Nations League. "Si è creato un grandissimo gruppo negli ultimi due raduni fatti, è stato intrapreso un bel percorso ma ovviamente c'è grande rammarico", ha aggiunto.