Mancini: “Pagato troppo a livello fisico. Belgio forte, dispiaciuti ma è una serata che ci servirà"
Serata amara per gli azzurri che sono stati eliminati dalla Nations League dopo il poker subito dal Belgio, che ha condannato l'Italia al terzo posto nel Gruppo 1. Il ct Roberto Mancini, ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato: "Sono stati migliori, abbiamo pagato troppo a livello fisico nonostante avevamo iniziato bene. Abbiamo iniziato a soffrire, nei momenti in cui la palla arrivava sugli esterni non riuscivamo a fare il pressing giusto. Hanno meritato, non c'è nulla da dire".
Le parole di Mancini
Sulla mancata reazione dell'Italia, dopo i primi gol del Belgio, Mancini ha risposto: "In un percorso di miglioramento possono capitare queste serate e bisogna trarne degli spunti importanti. Per come siamo arrivati qui avevamo la possibilità di andare avanti, avevamo fatto un buon percorso ma il Belgio è forte lo sapevamo che sarebbe stato difficile. Siamo dispiaciuti ma è una serata che ci servirà a crescere. Le scelte di formazione? Volevo vedere due giocatori a certi livelli, sono due giocatori bravi e la sofferenza è stata di tutta la squadra non di un solo giocatore".
La delusione di Kayode
"C'è grande delusione. Il primo tempo potevamo fare meglio, ci lavoreremo: non c'è molto altro da dire. Tutti abbiamo dato il massimo, si può sicuramente fare sempre meglio: è andata così". Lo ha detto Michael Kayode, difensore Italia, intervistato dalla Rai dopo la sconfitta contro il Belgio in Nations League. "Si è creato un grandissimo gruppo negli ultimi due raduni fatti, è stato intrapreso un bel percorso ma ovviamente c'è grande rammarico", ha aggiunto.
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