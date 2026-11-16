Pagelle Italia: eclissi Fagioli, regalo Bastoni, Pio Esposito da solo contro tutti
Dopo la vittoria contro la Francia, l'Italia di Mancini viene umiliata dal Belgio e viene eliminata nella fase a gironi della Nations League. Agli azzurri non basta il gol di Pio Esposito che sul finale sbaglia anche un rigore. I diavoli rossi calano il poker con Moreira.
Pagelle Belgio
Lammens 7
Si fa trovare pronto quando serve e para pure un rigore a Pio.
Castagne 6.5
Prezioso nell’azione del pareggio.
Ngoy 7
Prima lo ferma un grande Donnarumma, poi trova la rete meritata: ha il tempo di controllare il pallone e calciare con freddezza per il 2-1.
Theate (43’ st) ng
Mechele 6.5
Beffato da Pio sul vantaggio azzurro, si riscatta con l’assist di testa sul secondo gol belga.
De Cuyper 7
Si fa trovare al posto giusto al momento giusto per timbrare il pari.
Lavia 7
Motore con cilindrata da corsa.
Raskin (31’ st) ng
Tielemans 7
Arriva dappertutto.
Moreira 7
Un po’ sprecone, ma quando accelera brucia l’erba: c’è gloria anche per il milanista nel finale.
Lukaku (43’ st) ng
De Bruyne 8
Mandato da Van Bommel in pressione su Tonali, gioca in maniera totale: di fatto partecipa a tutti i gol belgi, poi il palo gli nega la gioia personale.
Trossard (43’ st) ng
Doku 7.5
Salta tre azzurri come birilli prima di depositare il pallone alle spalle di Donnarumma: scatenato dall’inizio alla fine.
Godts (45’ st) ng
De Ketelaere 7
Lucido nel servire l’assist per De Cuyper libero in area sull’1-1. Ct.
Van Bommel 7
Quando vede gli azzurri, da ct si scatena: in poche partite è riuscito a dare subito un’impronta alla squadra.
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