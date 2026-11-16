Pagelle Italia: eclissi Fagioli, regalo Bastoni, Pio Esposito da solo contro tutti

Dopo la vittoria contro la Francia, l'Italia di Mancini viene umiliata dal Belgio e viene eliminata nella fase a gironi della Nations League. Agli azzurri non basta il gol di Pio Esposito che sul finale sbaglia anche un rigore. I diavoli rossi calano il poker con Moreira.

Pagelle Belgio

Lammens 7

Si fa trovare pronto quando serve e para pure un rigore a Pio.



Castagne 6.5

Prezioso nell’azione del pareggio.



Ngoy 7

Prima lo ferma un grande Donnarumma, poi trova la rete meritata: ha il tempo di controllare il pallone e calciare con freddezza per il 2-1.



Theate (43’ st) ng



Mechele 6.5

Beffato da Pio sul vantaggio azzurro, si riscatta con l’assist di testa sul secondo gol belga.



De Cuyper 7

Si fa trovare al posto giusto al momento giusto per timbrare il pari.



Lavia 7

Motore con cilindrata da corsa.



Raskin (31’ st) ng



Tielemans 7

Arriva dappertutto.



Moreira 7

Un po’ sprecone, ma quando accelera brucia l’erba: c’è gloria anche per il milanista nel finale.



Lukaku (43’ st) ng



De Bruyne 8

Mandato da Van Bommel in pressione su Tonali, gioca in maniera totale: di fatto partecipa a tutti i gol belgi, poi il palo gli nega la gioia personale.





Trossard (43’ st) ng



Doku 7.5

Salta tre azzurri come birilli prima di depositare il pallone alle spalle di Donnarumma: scatenato dall’inizio alla fine.



Godts (45’ st) ng



De Ketelaere 7

Lucido nel servire l’assist per De Cuyper libero in area sull’1-1. Ct.



Van Bommel 7

Quando vede gli azzurri, da ct si scatena: in poche partite è riuscito a dare subito un’impronta alla squadra.