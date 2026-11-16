Italia tra sculacciata e fiducia, ma Mancini non ha più Bonucci e Chiellini...

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale, un 2026 molto più nero che azzurro è finito con l’addio alla Nations League . Non era un obiettivo primario, ma tappa di un percorso che dovrà obbligatoriamente riportarci là dove merita la nostra storia. La sculacciata presa a Bruxelles dimostra - ma Roberto Mancini lo sta ripetendo quasi allo sfinimento - quanto ci sia ancora da lavorare. Dallo 0-2 subìto sempre dal Belgio 51 giorni fa a Roma di strada però la sua Italia ne ha fatta. L’encefalogramma piatto mostrato quella sera nel primo tempo era figlio del ricordo, non ancora sedimentato, della fallita qualificazione al Mondiale. Dal Belgio al Belgio abbiamo infilato tre vittorie (storico il 3-1 alla Francia che non battevamo in casa da 64 anni) mettendo al sicuro prima lo status di testa di serie ai sorteggi per i prossimi Europei (era l’obiettivo minimo), quindi la permanenza nel gruppo di eccellenza in Nations League, mica scontato dopo che eravamo stati messi nel gruppo con Francia, Belgio e Turchia, tutte Nazionali che in America, a differenza nostra, ci sono andate. Certo, passare negli ultimi novanta minuti del girone dal primo al terzo posto in classifica fa malissimo pure a quell’autostima che il ct sta faticosamente tentando di ricostruire.

Le idee di Mancini e la difesa che fu

Però ci affacciamo al nuovo anno, che sarà incentrato sulle qualificazioni a Euro 2028, con un gruppo che promette di farci vivere l’appuntamento non come uno psicodramma: Mancini ha portato idee nuove (su tutte un 4-3-3 finalmente europeo, come mostrato pure ieri nonostante la brutta sconfitta), dato fiducia ai giovani, ha dimostrato di saper ancora “annusare il talento” e ha messo al centro del villaggio un centravanti - Pio Esposito - che non è un predestinato ma è già realtà.

Problema - non da poco - è che prendiamo gol da tutti: 2 dalla Francia (e, tra pali e miracoli di Donnarumma, ci è andata benone), 2 dalla derelitta Turchia di Montella (poi esonerato) e 6 dal Belgio. Purtroppo per il Mancio, oggi Bonucci siede al suo fianco in giacca e cravatta mentre Chiellini di professione fa il dirigente alla Juventus. Con loro, Gigio dormiva tra due guanciali all’Europeo vinto a Wembley.