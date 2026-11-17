INVIATO A BRUXELLES - La batosta incassata in Belgio servirà da lezione per crescere, ma intanto ha acuito un malessere che era già nell’aria azzurra: in sei partite di Nations League , la nuova Italia di Roberto Mancini ha mostrato alcuni difetti di fabbrica della vecchia , cioè ha sempre preso gol. Addirittura sei in due partite contro i Diavoli Rossi nella versione riaggiornata con Van Bommel ct.

Errori e precarietà

Una problematica divenuta ormai atavica e che sarà il focus del lavoro del commissario tecnico azzurro nei prossimi mesi, quelli che portano a marzo: lì si tornerà a fare sul serio, con l’inizio delle qualificazioni al prossimo Europeo. E una Nazionale così fragile nella fase difensiva deve cambiare rotta per presentarsi ai nastri di partenza, da testa di serie, con l’ambizione di evitare sofferenze e vincere il girone. Con il Belgio sono emerse tutte le lacune, anche se la situazione va contestualizzata all’interno di un percorso in cui gli azzurri hanno impiegato energie fisiche e nervose, passando dal successo brillante con la Francia a San Siro a una gara di fatto senza storia allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

E comunque anche a Milano la Nazionale aveva corso qualche rischio di troppo: la selezione di Zidane aveva colpito due pali, oltre a trovare il gol per un errore in fase di impostazione di Donnarumma, leggerezza simile commessa pure da Bastoni domenica sera e che non ha portato a un’altra rete belga solo grazie alla manona di Gigio e al palo. Ci sono imprecisioni tecniche da risolvere e in generale c’è da superare quel senso di precarietà della retroguardia che sta accompagnando la nuova gestione di Mancini. Al fianco di tanti aspetti positivi e un percorso comunque più che dignitoso, la necessità di blindare la porta diventa una priorità per salire di un altro gradino nell’ottica di tornare competitivi ai massimi livelli internazionali dopo anni complicati.

Mancini cerca soluzioni

La certezza è che non sarà un altro cambio di sistema di gioco a modificare l’assetto: Mancini andrà avanti con il 4-3-3, base di partenza anche per il futuro, per quanto si sia visto qualcosa di diverso a partita in corso, proprio contro il Belgio a Bruxelles nel tentativo di raddrizzare il risultato con un tentativo di 3-4-3. Tuttavia, sull’assetto tattico non esistono all’orizzonte visioni differenti e dunque andranno ritrovati i necessari correttivi senza passi indietro sul sistema di gioco: Mancini andrà a lavorare sui movimenti, con e senza palla per ritrovare anche il filtro del centrocampo, fondamentale per reggere l’urto quando si alza il livello medio degli avversari. Lo spostamento di Tonali da mezzala a regista davanti alla difesa, un passaggio che si è visto in queste due finestre di Nations League, rientra proprio in tale discorso: per alzare il muro è necessario rinforzare la diga di centrocampo, puntando pure su interpreti più dinamici tra le mezzale, con Frattesi e Doumbia che si candidano a potenziali titolari anche per i nuovi impegni di marzo, se confermeranno l’ottimo inizio di stagione. Non è una questione di interpreti, per quanto riguarda la difesa, ma è pure un problema di chimica da trovare: alcuni elementi chiave, come Bastoni e il romanista Mancini, giocano in maniera differente nel club e lo stesso Scalvini si sta adattando a Bergamo con Sarri. Servirà un po’ di tempo, ma urge evitare che Donnarumma prenda così tanti tiri: quelli in porta del Belgio domenica sono stati 10, addirittura 22 i tiri totali. Numeri che spiegano almeno in parte una debolezza da cancellare: Mancini non ha la bacchetta magica, ma ha già le idee chiare su come porre rimedio.