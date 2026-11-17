MILANO - Non sarà un giudice a decidere il prossimo presidente della Federcalcio. Adriano Galliani ha scelto di non ricorrere contro l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alle elezioni del 14 dicembre: «Il mondo del calcio ha bisogno di serenità e tranquillità, abbiamo tanti problemi e due candidati. Vediamo cosa succederà». Un gesto di responsabilità, l’ha definito il senatore di Forza Italia, che non ha mai visto nella giustizia sportiva la strada maestra per Via Allegri e ha definito «un pericoloso precedente» la doppia firma del Genoa.

La risposta di Malagò

È un passaggio che non ha lasciato indifferente Malagò. Dopo aver riconosciuto la signorilità del gesto del suo avversario, il commissario straordinario ha puntualizzato: «Già la contestazione relativa alla nomina della commissione, sollevata senza neppure richiedere un chiarimento, ha generato inutili allarmismi in un clima fin troppo teso. La coerenza con gli obiettivi di responsabilità e serenità del percorso elettorale si misura anzitutto nella capacità di evitare polemiche ed iniziative pretestuose». Gli stracci volano anche senza impugnazioni, e in serata Galliani, che dal premio Galbiati ha tolto il ct dai temi elettorali («Confermare Mancini? Assolutamente sì»), ha controreplicato: «Continuo a pensare che non si possa revocare un voto, altrimenti qualunque candidatura può cadere anche all’ultimo minuto».

Caso chiuso: decidono i voti

Il caso, a meno di colpi di scena, è chiuso: solo la Procura Federale potrebbe contestare l’ammissione della candidatura di Malagò, ma è uno scenario lunare, più che improbabile. Si andrà al voto con due sfidanti e le relative macchine elettorali, già attivissime. I blocchi di partenza sono delineati, almeno in teoria: Galliani ha il 30% dei voti di calciatori e allenatori, più 3 club di Serie A (Atalanta, Inter e Como); Malagò viaggia sulle ali delle 11 società - non ci sono né Juventus né Milan - che hanno firmato per lui e che valgono circa il 10%. Resta quasi il 60% dei voti a disposizione, tutto da conquistare: dopo il 3-1 alla Francia, la Nazionale aveva fatto segnare punti per Malagò, ma il ko di Bruxelles ha riportato gli azzurri al punto di partenza. Un endorsement velato a Galliani è arrivato da Franco Carraro, ex presidente di Figc e Coni: «Sono due persone di qualità, Malagò è un uomo di sport che non conosce specificamente il calcio, ma quelli del calcio l’hanno conosciuto. Galliani è una delle 3-4 persone che conoscono meglio il calcio». Sarà decisiva la Lega Nazionale Dilettanti, che vale il 34%. In primavera, il suo presidente Giancarlo Abete era candidato di bandiera contro Malagò, ma il supporto dei calciatori - con cui ha rotto in maniera netta - a Galliani è un fattore da considerare. Non è detto si schieri: una scelta che potrebbero fare Lega Pro (12%) e Serie B (6%), aprendo ufficialmente la caccia al singolo voto. Di certo, sia Malagò sia Galliani riceveranno tantissimi sì, tutti poi da verificare nel segreto dell’urna.