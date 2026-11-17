È iniziata ufficialmente l’avventura in Qatar della Nazionale di Daniele Franceschini . La squadra è atterrata ieri sera a Doha, dove dal 19 novembre al 13 dicembre si gioca il Mondiale Under 17 . Gli Azzurrini arrivano al torneo da campioni d’Europa e si preparano a giocare l’ottavo Mondiale della loro storia nella categoria. L’obiettivo è confermare, o addirittura migliorare, lo straordinario risultato della scorsa edizione, giocata sempre in Qatar. In quell’occasione la squadra di Massimiliano Favo, che oggi allena l’Under 19 impegnata nelle Marche nel secondo turno delle qualificazioni europee, conquistò una storica medaglia di bronzo, battendo il Brasile ai rigori (0-0, 4-2 dopo i tiri dal dischetto) il 27 novembre 2025.

Il calendario dell'Italia

L’Italia è nel Gruppo E e debutterà venerdì 20 novembre alle 16 contro la Giamaica, sul Campo 3 dell’Aspire Zone. Poi affronterà la Costa d’Avorio lunedì 23 alle 15:30, sullo stesso campo, e l’Uzbekistan giovedì 26 novembre alle 15, sul Campo 5. Dopo la fase a gironi, ai sedicesimi di finale, in programma lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre, passeranno le prime due di ciascuno dei dodici gironi e le otto migliori terze. Poi si giocheranno gli ottavi (giovedì 3 e venerdì 4 dicembre), i quarti (lunedì 7 dicembre), le semifinali (giovedì 10 dicembre) e le finali di domenica 13 dicembre. La finale per il terzo posto si giocherà alle 13:30 sul Campo 2 dell’Aspire Zone, mentre quella per il titolo alle 17 allo Stadio Ahmad Bin Ali di Doha. Intanto oggi pomeriggio Franceschini dirigerà il primo allenamento a Doha, sul Campo 5 del centro sportivo dell’Al-Gharafa, club della massima serie qatariota.