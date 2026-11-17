Italia U17, Pipitò titolare

Nella ripresa la formazione azzurra trova il vantaggio e riesce a difenderlo anche grazie alle parate di Rondelli, grande protagonista del finale. Al 72’ il portiere si supera neutralizzando un calcio di rigore calciato da Bedja, mantenendo l’Italia avanti nel punteggio. L'estremo difensore si ripete anche negli ultimi minuti, opponendosi ai tentativi della Francia e blindando il successo. Tra i protagonisti della sfida ci sono anche due giovani della Juventus. Pipitò parte dal primo minuto e lascia il campo nel corso della ripresa, dopo aver contribuito alla prestazione della squadra. Ghiotto, invece, resta in panchina per tutta la sfida. Non trova spazio Salvai, ancora alle prese con le conseguenze del problema fisico accusato nella precedente partita. L’Italia conquista così una vittoria importante e chiude il girone al comando della classifica.

Pasqual: "Giocato a viso aperto contro un avversario forte"

Manuel Pasqual ha parlato così al termine della sfida: "Sono contento perché, pur concedendo qualcosa, per 60 minuti abbiamo giocato a viso aperto contro un avversario forte. Nell’ultima mezz’ora abbiamo sofferto la loro fisicità, ma i ragazzi hanno dimostrato un grande cambio di atteggiamento in fase difensiva, aiutandosi reciprocamente nei momenti di difficoltà. Voglio ringraziare tutti i ragazzi per la disponibilità, il nostro capo delegazione per il costante supporto e l’intero staff, con una menzione particolare per il vice coordinatore, fondamentale durante questa esperienza in Armenia".

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