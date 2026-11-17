"Quella col Belgio è stata una bella batosta, però non deve cancellare il percorso che stiamo facendo". Così Riccardo Calafiori sul pesante ko dell' Italia contro il Belgio , che è costato l'eliminazione nel girone di Nations League. "Dispiace davvero che questa sconfitta sia arrivata all'ultima partita, ma mi tengo stretto le belle prestazioni precedenti e anche la volontà di giocare in campo. Non avevamo paura e questo mi è piaciuto. Bisogna ripartire da questi concetti qui. Il percorso è lungo", ha aggiunto il difensore dell' Arsenal a margine del riconoscimento ricevuto in Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e a nome della città per i risultati ottenuti a livello internazionale. Tra club e nazionale l'azzurro è convinto "che sia il momento migliore della mia carriera, sia fisicamente che per quanto riguarda i riconoscimenti in campo. Mi sento un leader, ma come ho detto tante volte in passato sono un ragazzo che non parla troppo". In Nazionale Calafiori è un punto di riferimento soprattutto per chi sta muovendo i primi passi in azzurro. "Cerco sempre di aiutare i miei compagni e i ragazzi giovani in campo. Mancini? Con il mister ho avuto un bel feeling sin dall'inizio. Anche lui non parla tanto. Mi sento veramente bene con lui", ha rivelato.

Calafiori: "Mi piacerebbe tornare a Roma"

"Spero di vincere il più possibile in questi anni e di ottenere il massimo. Poi in un futuro, abbastanza lontano, come ho sempre detto, mi piacerebbe tornare a Roma. Ho interrotto l'esperienza a metà. Non ci siamo lasciati benissimo. Non ho rancore, anzi, mi è servita come esperienza. Ma non posso mentire... Mi farebbe molto piacerebbe tornare", ha svelato Calafiori, nato e cresciuto nella capitale sponda giallorossa e desideroso di vestire nuovamente i colori della Roma. "Ho la Lupa capitolina tatuata. Ho imparato ad apprezzare ancora di più Roma da quando sono andato via. La botta forte arriva quando torno in Italia e poi devo ripartire. Sono comunque molto orgoglioso di rappresentare la mia città all'estero", ha concluso il difensore.

Il sindaco Gualtieri: "Un piacere riceverlo in Campidoglio"

"È stato un grandissimo piacere riceverlo in Campidoglio, è uno sportivo e una persona straordinaria e ci rende orgogliosi con i suoi successi. Svolge la funzione di ambasciatore della nostra città nel mondo, portando in modo positivo il nome di Roma nel Regno Unito". Così il sindaco Gualtieri su Calafiori in Campidoglio. Al giocatore è stata consegnata una targa come omaggio per il suo ruolo di 'ambassador' della città nel mondo. "Sara invidioso il mio collega Mamdami (sindaco di New York, ndr) che è grande tifoso dell'Arsenal. Quando ci siamo incontrati ne abbiamo parlato e lui conosce Riccardo", ha aggiunto. Calafiori ha consegnato una maglia dell'Arsenal al sindaco e ha posato per una foto davanti alla Lupa capitolina.