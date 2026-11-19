Il presidente di A Simonelli: "Obiettivo dialogare con le componenti"

Da qui al 14 dicembre, sarà caccia agli indecisi: «Forse qualcun altro deve recuperare - dice Malagò in riferimento al consenso della Serie A, che l’ha accreditato con 11 firme contro le 19 della primavera -, poi è normale che ognuno cerchi di acquisire consenso». Si destreggia il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli: «Non è un mistero che 11 club abbiano firmato per Malagò e che 3 siano con Galliani. Il nostro ruolo è dialogare con le componenti, chiunque vinca l’obiettivo è che siano unite». Tra gli schierati c’è Urbano Cairo, presidente del Torino: «Conosco Galliani da 45 anni, ma con Malagò abbiamo scelto la linea della coerenza». Nessuno, almeno ufficialmente, ha incassato il sì del Sassuolo, che con Cagliari e Venezia alla vigilia della scadenza per il deposito delle candidature ha costruito una piccola Svizzera: «Ci sono due nomi forti - ha detto l’ad e dg neroverde Andrea Fabris -, ci prenderemo tutto il tempo necessario per esprimere il nostro parere». La vera corsa, più che ai voti dei sei club di Serie A ancora incerti, tra cui c’è anche la Juventus, è alle vere cassaforti del consenso federale, anche provando a pescare nel fronte opposto. Se Malagò ha la maggioranza dei club di A, Galliani ha dalla sua il 30% di calciatori e allenatori - ieri il fondo di fine carriera ha approvato il bilancio 2025/2026, con un avanzo di esercizio di 1,7 milioni di euro e oltre 20,5 milioni liquidati agli iscritti -, e non mancano in queste ore telefonate anche insospettabili nel tentativo di erodere quel fortino. Ma è alla Lega Nazionale Dilettanti che entrambi i candidati, attivissimi di persona, guardano: la componente guidata da Giancarlo Abete vale il 34% e, anche se alcuni comitati regionali - per esempio Lombardia e Puglia - sono già schierati con Malagò, per ora non ha preso posizione. Se lo facesse, Abete potrebbe di fatto incoronare il futuro presidente federale, che si troverebbe poi comunque a governare con un consiglio federale molto complicato da gestire. Altrimenti, partirebbe il porta a porta, già in corso nei confronti di diversi club di Serie B (che vale il 6%) e Lega Pro (12%), entrambe al momento equidistanti.