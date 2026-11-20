Meglio di così non poteva cominciare. L’Italia Under 17 ha esordito al Mondiale in Qatar battendo 6-0 la Giamaica, dominando dal primo all’ultimo minuto. Gli Azzurrini di Daniele Franceschini hanno chiuso il primo tempo già sul 4-0 e nella ripresa hanno continuato a spingere. Il gol che chiude la serata porta la firma di un giocatore della Juventus. Federico Croci ha impiegato appena sette minuti per sbloccare la partita. Al 15' l’attaccante della Fiorentina ha trovato il raddoppio con un gol di pregevole fattura: è rientrato dalla sinistra e ha calciato forte di destro. Prima dell'intervallo arrivano altre due reti degli azzurri: gol di Perillo di testa e poi l'autorete di Nolan. Nella ripresa Franceschini ha cambiato qualcosa, ma l’Italia non si è fermata. Al 56' Giammattei ha segnato in rovesciata su un cross di Fugazzola, con una conclusione acrobatica spettacolare.