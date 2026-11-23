Il futuro del calcio italiano passa anche dalle segreterie delle società, dagli spogliatoi da riscaldare, dai campi da mantenere e dai dirigenti che dedicano il proprio tempo ai ragazzi. È questa realtà, spesso lontana dai riflettori, che deve trovare spazio nel confronto verso le elezioni federali del 14 dicembre, con Giovanni Malagò e Adriano Galliani candidati alla presidenza della Figc . La presenza di due candidature offre al movimento dilettantistico un’opportunità importante: il confronto può portare le esigenze delle società dentro i programmi e trasformarle in impegni per il prossimo mandato. «Dobbiamo utilizzare questa occasione per far entrare nel dibattito questioni di cui si parla troppo poco - sottolinea Mauro Foschia , presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta -. Le società ci chiedono di poter continuare a lavorare, accogliere i ragazzi e sostenere i propri impianti. Il nostro compito è dare forza a queste richieste e cercare nei programmi dei candidati risposte riconoscibili, accompagnate da risorse e tempi di attuazione».

Dalla burocrazia ai giovani stranieri, fino agli impianti: sei proposte concrete

Il calcio dilettantistico accompagna la crescita di generazioni di atleti, alimenta la formazione dei giovani e garantisce occasioni di partecipazione anche nei piccoli Comuni e nelle periferie. Ogni società tiene insieme famiglie, volontari, allenatori e comunità locali. La sua tenuta riguarda quindi l’intero sistema calcistico e la funzione educativa e sociale che lo sport esercita ogni giorno. Da questa consapevolezza nasce il contributo al confronto predisposto dal presidente del Comitato regionale: una serie di proposte su cui costruire un dialogo con entrambi i candidati, partendo dai problemi di gestione quotidiana. 1) La burocrazia è fra le prime urgenze: tesserare calciatori e dirigenti richiede un impegno crescente alle segreterie tra compilazioni, allegati e trasmissioni ripetute. La richiesta è arrivare a procedure coordinate tra Figc e Lnd, con dati precompilati, documenti riutilizzabili, assistenza e tempi di risposta chiari. «Semplificare significa restituire tempo alle persone e rendere sostenibile anche il lavoro di chi collabora per passione», sostiene Foschia. 2) Particolare attenzione riguarda i bambini e le bambine stranieri dell’attività di base: l’attesa dei documenti e delle verifiche può prolungare l’esclusione dal gioco. La proposta è costruire un percorso di tesseramento provvisorio, con assicurazione attiva e verifiche essenziali, attraverso gli interventi di competenza federale e le autorizzazioni internazionali necessarie, per permettere alla funzione inclusiva del calcio di esprimersi fin dai primi anni. 3) La qualità dell’attività passa anche dalla formazione degli allenatori: il documento sostiene un progressivo ampliamento dell’impiego di tecnici abilitati, accompagnato da corsi accessibili per costi, sedi e orari. I Comitati regionali potrebbero assumere un ruolo organizzativo più diretto, in raccordo con il Settore Tecnico, valorizzando la preparazione educativa di chi lavora con i giovani e prevedendo una licenza nazionale per gli istruttori dell’attività di base.

4) A queste proposte si collega il tema della rappresentanza: per i Consigli direttivi del Settore Giovanile e Scolastico e del Settore Tecnico si propone una composizione che riproduca le percentuali delle componenti nel Consiglio federale Figc. Una partecipazione coerente con il lavoro svolto dalle società dilettantistiche consentirebbe di portarne l’esperienza nelle decisioni sulla formazione, sull’organizzazione e sull’impiego delle risorse. 5) Sul piano economico, le richieste riguardano il riconoscimento delle società formatrici, premi più facilmente esigibili, una maggiore mutualità dei diritti audiovisivi e una destinazione stabile di risorse alla base. 6) Gli impianti e il lavoro sportivo richiedono, infine, una forte interlocuzione con Governo e Parlamento: tra gli obiettivi indicati figurano l’Iva al 10% su gas ed energia elettrica per gli impianti gestiti da Asd e Ssd, un credito d’imposta strutturale per le sponsorizzazioni e l’esenzione contributiva sui compensi da lavoro sportivo dilettantistico fino a 15.000 euro annui. A questi si aggiungono finanziamenti per manutenzioni ed efficientamento energetico e concessioni che permettano di programmare gli investimenti. «Il valore del voto della Lnd deve diventare capacità di ottenere risultati per le società - conclude Foschia -. È importante sostenere un programma che rimetta il dilettantismo al centro. Chiediamo che il confronto tra i candidati produca impegni concreti e che il prossimo mandato ne renda conto. Il cuore del calcio batte ogni giorno sui nostri campi. Dare forza a quel cuore significa costruire il futuro di tutto il movimento».