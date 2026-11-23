L’ Italia U17 vola al turno successivo della Coppa del Mondo di categoria. Gli azzurrini superano la Costa d’Avorio 2-1 nella seconda giornata del Gruppo E del Mondiale in Qatar e, forti della vittoria rotonda sulla Giamaica nella prima giornata , conquistano un posto nei sedicesimi di finale . Con la qualificazione in tasca, resta adesso da stabilire la posizione finale (e quindi l’eventuale incrocio ai sedicesimi): tutto dipenderà quindi dalla sfida contro l’ Uzbekistan .

Italia U17, è 2-1 sulla Costa d'Avorio

Dopo il 6-0 rifilato alla Giamaica all’esordio, gli azzurrini di Daniele Franceschini hanno dovuto affrontare questa volta un'avversaria decisamente più ostica. Nonostante ciò l’Italia passa in vantaggio al 29’: serpentina pregevole di Corigliano che serve Olivieri, conclusione e respinta imperfetta del portiere ivoriano su cui si avventa Gasparello che insacca in tap-in. Ad indirizzare la partita al 70’ è lo stesso Olivieri, che raddoppia direttamente da calcio di punizione. La Costa d’Avorio nel finale ha però spinto con decisione nel tentativo di riarprire la partita, ma il gol che accorcia le distanze arriva soltanto in pieno recupero con il rigore trasformato da Diabaté. Triplice fischio e Italia che vince 2-1: un risultato che consente agli azzurrini di raggiungere 6 punti in 2 gare.

La classifica e i sedicesimi

Prima di questo turno, Italia e Costa d’Avorio erano appaiate a 3 punti in testa al Gruppo E, con gli azzurrini avanti per differenza reti (+6 contro +1). La vittoria di oggi mette l’Italia in una posizione rassicurante: con 6 punti e una partita ancora da disputare, la qualificazione ai sedicesimi è infatti già acquisita. Giovedì, contro l’Uzbekistan alle 15 italiane, sarà sufficiente un pareggio per assicurarsi il primo posto nel girone senza dover fare i conti con gli altri risultati.

Finire prima o seconda, ovviamente, cambierebbe il percorso dell'Italia: contro l'Uzbekistan gli azzurrini possono puntare al primo posto del gruppo e migliorare il proprio collocamento nella griglia dei sedicesimi. Un percorso per cui non saranno necessari sorteggi: le migliori 8 tra le 12 prime classificate affrontano le 8 migliori terze, mentre le altre 4 sfidano le 4 seconde con il rendimento peggiore. Le restanti 8 seconde si affrontano invece tra loro.

I ragazzi della Juventus

Nella vittoria contro la Costa d'Avorio sono tre i giocatori della Juventus scesi in campo: si tratta di Del Fabro, Corigliano e Rigo, in campo rispettivamente 59', 67' e 31'. Del Fabro schierato da terzino sinistro nella difesa azzurra, mentre Corigliano ha agito tra le linee nel tridente offensivo. Rigo è subentrato proprio al posto di Del Fabro al 59’, completando la partita e contribuendo a gestire il vantaggio nel finale. Corigliano, già autore di una rete nel 6-0 alla Giamaica, è stato tra i più pericolosi anche oggi: oltre a mettere lo zampino in occasione del primo gol, al 36’ ci ha provato dalla distanza su punizione e al 66’ ha costretto il portiere avversario, Keita, a una impegnativa parata in tuffo, prima di lasciare il posto a Croci qualche secondo più tardi. Il tutto davanti agli occhi del suo agente (e di quello di Rigo): un certo... Claudio Marchisio.