"È la prima volta che ne parlo ma mi vergognavo di aver detto di no a un Paese come l'Italia". Intervistato dall'ex fuoriclasse brasiliano Romario sul suo canale YouTube "RomarioTV", Pep Guardiola è tornato a parlare del suo rifiuto alla proposta di guidare gli Azzurri . "È uno dei miei più grandi onori il fatto che abbiano pensato a me per allenare la nazionale italiana ma sentivo di dovermi fermare - spiega l'ex tecnico di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City -. Se me ne avessero parlato anni prima, probabilmente avrei accettato. Voglio bene a Paolo Maldini e Leonardo , ma mi sono reso conto che dovevo fermarmi. Avevo bisogno di più tempo per me stesso. Sono stato allenatore per 18 anni, allenando ogni tre giorni". A questo proposito Guardiola assicura che quella che sta vivendo "è una vita nuova ma va bene. Quanto tempo penso di stare lontano dal calcio? Sinceramente non ne ho idea. Per ora sto bene. Credo che se tornerò, sarà quando la pancia mi dirà: "Bisogna tornare" e ci sarà qualcuno che mi vuole. Fino ad allora me ne sto tranquillo".

"Io tra gli allenatori più grandi grazie a Messi"

La chiacchierata con Romario procede fra ricordi come la finale di Champions persa col Milan nel '94 ("Erano incredibili, ci avrebbero battuto comunque ma non credo con quel divario: loro hanno avuto dieci giorni per preparare la finale, noi appena tre") e la differenza fra campo e panchina ("Da allenatore si vive peggio, da calciatore molto meglio. Però mi sono divertito molto in entrambi i ruoli. Da allenatore la responsabilità è molto più grande e non stacchi mai dal calcio. Quando finisci di giocare te ne vai a fare beach volley, mentre da allenatore ci pensi 24 ore su 24"). Come tecnico, però, i successi di Guardiola sono stati tantissimi. "Come ho fatto a diventare uno dei più grandi allenatori della storia? Messi - ribatte Guardiola -. Giocatori così forti ti rendono un bravo allenatore. Noi allenatori dobbiamo riuscire a fare in modo che tutti remino nella stessa direzione e condividano una visione comune, ma io sono stato in tre squadre incredibili con giocatori straordinari, ed è per questo che abbiamo vinto così tanto". A proposito del fenomeno argentino, Guardiola ammette: "Non ho mai visto un giocatore come lui fare tre gol e tre assist ogni tre giorni con quella continuità. Lo faceva in partita ma anche in allenamento. Aveva una ferocia competitiva unica: guardando "The Last Dance", Messi mi ricordava proprio Michael Jordan. Non era là per fare amicizia, ma per vincere ed essere il migliore. Chi potrebbe eguagliarlo? Ci sono giocatori bravissimi, ma tenere quel livello per 15-20 anni giocando ogni tre giorni, non credo che lo rivedremo".