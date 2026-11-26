L'Italia U17 continua a vincere e convincere ai Mondiali di categoria e, dopo le vittorie contro Giamaica e Costa d'Avorio , gli Azzurrini, sotto gli occhi del Presidente della Fifa Gianni Infantino , hanno battuto anche l'Uzbekistan . La Nazionale chiude quindi il Gruppo E a punteggio pieno con 9 punti e si qualifica per i sedicesimi di finale, trascinata ancora una volta da uno scatenato Corigliano.

Mondiali U17, l'Italia batte l'Uzbekistan 3-1

La vittoria dell'Italia non è stata praticamente mai in dubbio, visto che gli Azzurrini sono andati in vantaggio dopo appena 7 minuti di gioco con Casagrande. Il raddoppio, su calcio di rigore, è arrivo al 30' con Croci, mentre la rete del 3-0 a fine primo tempo è stata del giovane talento della Juve Thomas Corigliano. Il classe 2009, con la numero 10 sulle spalle, si è inserito alla perfezione in area di rigore avversaria e ha sorpreso il portiere dell'Uzbekistan con una conclusione di esterno destro rasoterra e angolata. Palla da una parte, portiere dall'altra: impossibile da prendere. Per il talento bianconero si tratta del secondo gol in tre partite. A complicare la situazione per l'Italia U17 ci ha pensato Riccardo Cassano che, al 65', ha ricevuto una seconda ammonizione ed è stato quindi espulso. Nonostante questo gli Azzurrini hanno comunque tenuto botta, subendo soltanto la rete di Sadirjanov al 75' e vincendo così 3-1.

Non solo Corigliano: tutti i giovani bianconeri in campo

Ma Corigliano (59 minuti in campo) non è stato l'unico giocatore della Juve protagonista nella vittoria dell'Italia U17. Tra i titolari, infatti, c'era anche il terzino Davide Rigo che ha giocato tutta la partita, mentre al 46' è subentrato Jacopo Del Fabbro, in campo per tutto il secondo tempo.

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