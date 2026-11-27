Un voto dopo l’altro. La corsa di Adriano Galliani e Giovanni Malagò alla presidenza della Figc si giocherà un passo alla volta fino al 14 dicembre. Rispetto ai sussurri di un leggero vantaggio dell’ex ad Milan, il commissario straordinario precisa: «Non mi sono mai sentito in rimonta». E poi punge il rivale: «È un amico, ma io non mi sarei schierato. Tutto nasce da due club che avrebbero dovuto candidarlo con la Serie A e non è successo, poi c’è stata la conversione a U delle componenti tecniche». In primavera, proprio Atalanta e Inter , con Aic e Aiac, erano state in prima fila per Malagò, che oggi, sceso da 19 a 11 firme in A - mancano anche Juventus e Milan -, ne ha perso il consenso tra varie incomprensioni.

Verso Euro 2023, Abodi: "Stiamo rispettando gli impegni"

Adesso, da commissario, corre per la presidenza e porta avanti l’interlocuzione con il governo, convitato di pietra, non essendo un mistero che i rapporti con l’attuale esecutivo giochino in favore di Galliani, senatore di Fi: «Ho apprezzato la proposta di Abodi di organizzare tavoli periodici per Euro 2032, per arrivare ai 5 stadi - ha detto Malagò -. Do atto al ministro di aver mantenuto la parola sul recupero dell’1% della mutualità, il decreto è alla firma della Corte dei Conti, si compensa quanto preso poco prima delle elezioni». Quei 10 milioni per i vivai di Lega Pro, dilettanti e femminile, ha aggiunto Abodi, arriveranno «in linea di continuità, stiamo solo rispettando gli impegni», riferendosi a quanto promesso già prima del 22 giugno. Nei prossimi giorni i candidati incontreranno i club di Serie B (30 novembre) e C (4 dicembre), ma la prossima settimana è previsto anche un confronto con Giancarlo Abete, che oggi guiderà il direttivo della Lnd. Vale il 34% e forse sarà decisiva, ma per ora non si è schierata. Non è escluso che qualche presidente di comitato cerchi di far sbilanciare Abete, a cui però non converrebbe dismettere troppo presto i panni di kingmaker prima e di leader dell’opposizione poi, in un consiglio federale che si annuncia ingestibile, specchio di un pallone mai così diviso.