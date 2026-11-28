Italia, il sogno dei Mondiali U17 continua: l'avversaria dei sedicesimi e il possibile cammino verso la finale
L'Italia U18 prosegue il suo cammino nel Mondiale U17 a Doha. Gli azzurrini, allenati dal Ct Franceschini, dopo aver superato brillantemente e a pieni voti la fase a gironi, devono concentrarsi per le sfide a eliminazione diretta. Le vittorie contro Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbekistan hanno dato consapevolezza e certezze al gruppo campione d'Europa in carica che ha voglia di mettersi alla prova e cercare di superare lo storico terzo posto dell'anno scorso. Ora un paio di giorni di pausa con una visita speciale al paddock della Formula 1 e la possibilità di poter osservare da vicino Kimi Antonelli, poi da lunedì si parte con i sedicesimi della competizione iridata.
Mondiali U17, gli accoppiamenti dei sedicesimi
L'Italia U18 ha vinto il proprio girone e si qualificata al turno successivo. L'avversario di turno è il Tagikistan ai sedicesimi (ore 13:30 di lunedì 30 novembre). Appuntamento importante per provare a proseguire nel cammino della competizione iridata a Doha. Di seguito tutti gli accoppiamenti:
Lunedì 30 novembre
SDF1) Ore 13.30: ITALIA-Tagikistan, Campo 4
SDF2) Ore 13.30: Croazia-Uruguay, Campo 9
SDF3) Ore 14: Brasile-Mozambico, Campo 1
SDF4) Ore 14.30: Belgio-Arabia Saudita, Campo 5
SDF5) Ore 15.30: Irlanda-Costa d’Avorio, Campo 3
SDF6) Ore 16: Messico-Argentina, Campo 2
SDF7) Ore 16.30: Spagna-Uzbekistan, Campo 8
SDF8) Ore 16.30: Cile-Marocco, Campo 7
Martedì 1° dicembre
SDF9) Ore 13.30: Mali-Repubblica Dominicana, Campo 9
SDF10) Ore 13.30: Australia-Senegal, Campo 4
SDF11) Ore 14: Corea del Sud-Giappone, Campo 1
SDF12) Ore 14.30: Serbia-Cina, Campo 5
SDF13) Ore 15.30: Grecia-Ecuador, Campo 3
SDF14) Ore 16: Egitto-Colombia, Campo 2
SDF15) Ore 16.30: Francia-Uganda, Campo 7
SDF16) Ore 16.30: Venezuela-Algeria, Campo 8
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