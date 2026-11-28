L'Italia U18 prosegue il suo cammino nel Mondiale U17 a Doha. Gli azzurrini, allenati dal Ct Franceschini, dopo aver superato brillantemente e a pieni voti la fase a gironi, devono concentrarsi per le sfide a eliminazione diretta. Le vittorie contro Giamaica, Costa d'Avorio e Uzbekistan hanno dato consapevolezza e certezze al gruppo campione d'Europa in carica che ha voglia di mettersi alla prova e cercare di superare lo storico terzo posto dell'anno scorso. Ora un paio di giorni di pausa con una visita speciale al paddock della Formula 1 e la possibilità di poter osservare da vicino Kimi Antonelli, poi da lunedì si parte con i sedicesimi della competizione iridata.