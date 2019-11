Italia-Armenia Under 21, l'arbitro è donna: designata la Frappart

TORINO - L'arbitro donna Stephanie Frappart dirigerà Italia-Armenia Under 21 di domani (ore 18:30) a Catania, match per le qualificazioni all'Europeo di categoria: la designazione è stata ufficializzata dall'Uefa. Francese di 35 anni, Frappart lo scorso 14 agosto ha diretto la Supercoppa europea vinta dal Liverpool sul Chelsea ai calci di rigore. A luglio aveva inoltre arbitrato la finale del campionato del mondo femminile, che ha visto gli Stati Uniti imporsi sull'Olanda. La Frappart ha inoltre diretto tante gare del campionato francese maschile: in Ligue 2 dal 2014 e in Ligue 1 da alcuni mesi.