Italia Under 21, i convocati di Nicolato per le qualificazioni europee

ROMA - La Nazionale Under 21 è pronta a riprendere il suo cammino nelle qualificazioni europee all'inseguimento della Svezia, capolista del Gruppo F con un punto di vantaggio. Due gare importanti per gi azzurrini, venerdì 25 marzo al “Gradski Stadion” di Podgorica contro i padroni di casa del Montenegro, e martedì 29 allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste con la Bosnia ed Erzegovina. Paolo Nicolato ha convocato 27 Azzurrini. Prima chiamata per il centrocampista Edoardo Bove della Roma, per i difensori Antonio Candela del Cesena, Mattia Viti dell'Empoli e per gli attaccanti Nicolò Cambiaghi del Pordenone e Gianluca Gaetano della Cremonese.