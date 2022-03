Under 21, Nicolato lancia l'allarme: "I giovani da noi non giocano"

ROMA - Il Ct dell' Italia Under 21 Nicolato , intervenuto in conferenza stampa in vista delle due partite contro Bosnia e Montenegro , lancia un campanello d'allarme sullo scarso utilizzo dei giovani: "Abbiamo bisogno di mettere sul piano della discussione l'utilizzo dei giovani - spiega Nicolato - Il calcio italiano rischia di subire questa situazione, abbiamo bisogno di ragazzi per la Nazionale A. Se continuiamo così, dovremo pescare dalla Serie C o trovare oriundi. In attacco praticamente non gioca più nessuno. L' Europa ci sta insegnando molte cose, ma dobbiamo avere l'umiltà e gli occhi per vedere".

"Bove lo vedo mezzala"

Ancora il Commissario Tecnico degli azzurrini: "Se terrò conto del minutaggio? Dove possiamo sì, ma in alcuni reparti non gioca nessuno, come in attacco. Sono preoccupato, spero non si faccia male nessuno". Chi sta giocando con regolarità è Nicolò Cambiaghi, in gol nelle ultime due partite col Pordenone e tra i cinque volti nuovi della spedizione: "Ha mostrato continuità, sta bene fisicamente, è alla pari degli altri anche se gioca in Serie B e in una squadra in difficoltà. Le porte della nazionale sono girevoli, è uno che è entrato e può giocarsi le sue chance. Ha caratteristiche da ala, sono contento di averlo. Bove? Più mezzala che mediano".