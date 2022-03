Under 21, la carica di Bove: "Fare bene in Nazionale, conta solo questo"

ROMA - Il centrocampista della Roma classe 2002, Edorado Bove, e tra i cinque debuttanti della Nazionale U21 di Nicolato che scenderà in campo per i match di qualificazione europea contro Montenegro e Bosnia.Il giovane talento giallorosso ha parlato con entusiasmo del suo primo giorno in azzurro: "Fare bene in Nazionale è l'unica cosa che conta ora. Sono due partite fondamentali, dobbiamo vincere e dobbiamo impegnarci per dare il meglio. Faremo di tutto per portare a casa le vittorie. Ho trovato un bellissimo gruppo, conosco gran parte dei ragazzi, li ho incontrati nei vari campionati giovanili. Conosco molto bene Matteo Cancellieri, siamo stati vicini di casa quando lui abitava a Roma".