Diretta Montenegro-Italia U21 ore 18:30: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

PODGORICA (Montenegro) - L'Italia Under 21 fa visita al Montenegro per proseguire l'obettivo qualificazione agli Europei 2023 e, anche, superare la capolista Svezia che vanta un punto di vantaggio (14 punti) nel Gruppo F ma avendo anche giocato 2 partite in più (7 a 5). Dopo circa 4 mesi di stop il Ct Paolo Nicolato non vuole stravolgere la formazione evidenziando anche le difficoltà che presenterà l'avversario: "Sicuramente sarà una partita complicata e la chiave sarà attaccare in più modi diversi perché altrimenti, con le squadre schierate così basse, si corre il rischio di diventare prevedibili e complicare la finalizzazione - aggiunge - Montenegro squadra molto compatta, che riparte molto bene, con un centravanti di grande valore, che fa un calcio verticale. Hanno sempre voglia di fare bella figura e a maggior ragione penso vogliano farlo contro l'Italia".