Under 21, parla Fagioli: "Contro la Bosnia sarà una sfida difficile"

FIRENZE - "Rispetto alla gara pareggiata venerdì scorso, contro la Bosnia pensiamo che sarà ancora più difficile perché hanno la stessa intensità del Montenegro quando pressano ma penso anche che abbiano più qualità, quindi sicuramente sarà più difficile ma se noi la interpretiamo nel modo giusto ci togliamo la soddisfazione di vincere". Con queste parole, Nicolò Fagioli, centrocampista della Juve attualmente in prestito alla Cremonese, ha parlato della sfida tra l'Italia Under 21 e la Bosnia che si giocherà martedì a Trieste. "Ci dispiace per il pareggio rimediato contro il Montenegro perché pensavamo che facessimo una partita diversa", ha aggiunto Fagioli.