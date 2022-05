Italia Under 21, Nicolato senza paura: "Le difficoltà mi divertono"

TIRRENIA (Pisa) - Massima attenzione, ma nessuna paura da parte di Paolo Nicolato in vista delle gare dell'Italia Under 21 contro Lussemburgo, Svezia e Irlanda, valide per il girone F di qualificazione agli Europei 2023 : "Ci sono giocatori con dei problemini, speriamo che la situazione si normalizzi - spiega il commissario tecnico degli azzurrini in conferenza stampa a Tirrenia, sede del raduno dell'Italia - non abbiamo mille giocatori, dobbiamo affrontare qualche problema in più , ma la nostra volontà è fare il meglio e il massimo, lavoriamo per questo. Io vengo dalle difficoltà, più sono e più mi diverto".

Lo scontro diretto con la Svezia

La gara decisiva potrebbe essere quella con la Svezia del 9 giugno a Helsingborg: "In Svezia, dove giocano ancora il campionato, sarà uno uno scontro diretto - le parole di Nicolato - nell'unica partita che abbiamo perso eravamo proprio in queste condizioni. Lo dico per stare svegli, se non si sta bene fisicamente avremo grandi problemi. Dai giocatori non mi aspetto altro che ciò che sanno fare, chi è qui è perché lo merita, non cerco risposte: deve essere un gruppo di ragazzi che ha voglia di alzare l'asticella in alto e mettersi alla prova". Nicolato spera che finisca anche una certa sfortuna in fase realizzativa di una nazionale Under 21 penalizzata dallo scarso numero di giovani impiegati nei campionati che contano: "Che i giovani siano pochi è un dato di fatto, sulle ragioni per cui non giocano si potrebbe aprire invece una grande discussione".