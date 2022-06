Diretta Lussemburgo-Italia U21 ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

DIFFERDANGE (LUSSEMBURGO) - 'Testacoda' da vincere per la baby Italia di Paolo Nicolato, che oggi (lunedì 6 giugno) scenderà in campo in Lussemburgo per la prima delle tre gare che chiuderà il girone di qualificazione agli Europei Under 21. Gli azzurrini di Paolo Nicolato (orfano degli indisponibili Udogie, Fagioli e Bellanova) saranno chiamati a vincere sul campo dell'ultima in classifica per difendere il primo posto ora condiviso con la Svezia (che ha giocato due partite in più) e tenere a distanza l'Irlanda che incalza a -1 (ma con una partita giocata in più). Tre punti oggi a Differdange (ore 18) sarebbero fondamentali in vista poi degli impegni di giovedì (9 giugno) a Helsingborg contro gli svedesi e del 14 giugno contro gli irlandesi al 'Del Duca' di Ascoli.