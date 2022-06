Italia U21, Nicolato sulla Svezia: "Arrivano al match meglio di noi"

Alla vigilia della sfida tra Svezia e Italia Under21, valevole per le qualificazioni ad Euro2023, il ct degli azzurri Paolo Nicolato annuncia il forfait del portiere Carnesecchi, uscito malconcio dall'allenamento di ieri. Il numero uno, di proprietà dell'Atalanta, si è infortunato alla spalla sinistra: "L'unica cosa che sappiamo è che non sarà della partita - ha spiegato il ct azzurro -, poi ci saranno delle valutazioni mediche. Tempi di recupero? Difficile oggi fare delle previsioni. Non so ancora dire se sarà a disposizione per la partita di Ascoli contro l'Irlanda". La sfida è in programma martedì 14 giugno.